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تكنولوجيا

كيف يمكنك إخفاء التطبيقات على هاتفك الآيفون؟

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
يقدم نظام التشغيل الجديد من آبل iOS 14، بعض التغيرات الكبيرة الخاصة بتنظيم رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية، والتي تساعد مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية على إمكانية إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية، والتي تحتل مساحة كبيرة منها.

ومن خلال نظام التشغيل iOS 13 والإصدارات الأقدم، فإن الخيارات الوحيدة المتاحة لك هي إضافة رموز التطبيقات إلى المجلدات كما الحال في هواتف أندرويد، ولحسن الحظ، يوفر iOS 14 المزيد من الخيارات لتنظيم رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية، حتى أنه يسمح لك بإزالتها من الشاشات الرئيسية تمامًا.


وفيما يلي نستعرض إليك كيفية إخفاء التطبيقات من الشاشة الرئيسية على هواتف آيفون، بحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني.

1. إدار الشاشة الرئيسية:

غالبا ما تكون الشائة الرئيسية على هواتف آيفون ممتلة بالعديد من التطبيقات التي قد نستخدما من حين لآخر أو كل شهرين، ولحسن الحظ، يتيح لك نظام التشغيل iOS 14، ميزة جديدة لإدارة الشاشة الرئيسية الخصاة بهاتفك، بشكل أكثر فعالية، ويمكنك ذلك عند تفعيل وضع التحرير بالضغط على أي منطقة فارغة بالشاشة، ثم الضغط على إلغاء تحدي صفحات التطبيقات التي تريد إخفاءها، وستتمكن من إخفاء أو عرض أكبر عدد من صفحات التطبيقات على الشاشة الرئيسية كما تريد.

2. ابحث عن تطبيقاتك في مكتبة التطبيقات:

لن يؤدي إخفاء صفحات الشاشة الرئيسية إلى حذف تطبيقاتك، لذلك لا تقلق بشأن فقدان البيانات أو الحاجة إلى تنزيل كل منها مرة أخرى، بالرغم أنك لن تتمكن من الوصول بشكل سريع إلى تلك التطبيقات كما كان في السابق، ولكن ستظل قادرا على الوصول إليها من خلال التمرير سريعا جهة اليمين للعثور على مكتبة التطبيقات.

ومن خلال مكتبة التطبيقات سترى تطبيقاتك مقسمة إلى فئات متجر التطبيقا ، وتظهر في أربعة مجلدات ليست كما تظهر على الشاشة الرئيسية، ولكن بدلا من ذلك ستأخذك الرموز الثلاثة الأكبر مباشرةً إلى التطبيق، بينما تفتح الرموز الأصغر فئة لإظهار المزيد من التطبيقات.

ولكن إذا كان لديك عددا قليلا من التطبيقات ولا تهتم بمحاولة العثور عليها، فيمكنك استخدام شريط البحث المفيد في أعلى مكتبة التطبيقات، والذي سيتيح لك العثور على التطبيق في غضون ثوانٍ، فقط بكتابة الأحرف القليلة الأولى من اسمه.

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