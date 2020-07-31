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تكنولوجيا

شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:18 م
شركة روسية تطرح iphone
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه..صور
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كريم جمال
كشفت شركة كافيار الروسية عن استعدادها لطرح أحدث نسخة فاخرة من هواتف آيفون، والتى ستكون لموديل iphone 12 الذى سيأتى بالكامل من الذهب الخالص عيار 18 قيراط، مقابل سعر أسطوري.

وبحسب جس إس إم آرينا التقني، يأتى iphone 12 بإطار ذهبي كامل، وأيضًا من الخلف بغطاء مزخرف بنقوش ذهبية فاخرة مصممة على الشكل V، والذى يعني النصر والتفوق.

أما من ناحية المواصفات فستكون النسخ الذهبية من الهاتف بنفس المواصفات المعتادة للنسخ العادية من iphone 12 pro و iphone 12 pro max.

أما الأسعار فقد أعلنت شركة كافيار أن نسخة iphone 12 pro ستكون مقابل ٢٣٣٨٠ دولارًا أمريكيًا ما يعادل 374 ألف جنيه مصري، أما نسخة iphone 12 pro max ستكون بسعر ٢٤٥٤٠ دولارًا ما يعادل 392 ألف جنيه مصري.

وإذ كانت الميزانية مكلفة بالنسبة لك، يمكنك اقتناء نسخة iphone 12 pro المصممة من جلد التمساح مقابل 5000 دولار أمريكي، ما يعادل 80 ألف جنيه مصري.

جدير بالذكر أن شركة كافيار سبق وأن طرحت نسخة من الماس والذهب لـ آيفون 11 العام الماضي، تخطت قيمتها مليون جنيه مصري.
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور
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