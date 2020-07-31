شركة روسية تطرح iphone 12 بـ 392 ألف جنيه.. صور





وبحسب جس إس إم آرينا التقني، يأتى iphone 12 بإطار ذهبي كامل، وأيضًا من الخلف بغطاء مزخرف بنقوش ذهبية فاخرة مصممة على الشكل V، والذى يعني النصر والتفوق.





أما من ناحية المواصفات فستكون النسخ الذهبية من الهاتف بنفس المواصفات المعتادة للنسخ العادية من iphone 12 pro و iphone 12 pro max.





iphone 12 pro max ستكون بسعر ٢٤٥٤٠ دولارًا ما يعادل 392 ألف جنيه مصري. أما الأسعار فقد أعلنت شركة كافيار أن نسخة iphone 12 pro ستكون مقابل ٢٣٣٨٠ دولارًا أمريكيًا ما يعادل 374 ألف جنيه مصري، أما نسخة





وإذ كانت الميزانية مكلفة بالنسبة لك، يمكنك اقتناء نسخة iphone 12 pro المصممة من جلد التمساح مقابل 5000 دولار أمريكي، ما يعادل 80 ألف جنيه مصري.





جدير بالذكر أن شركة كافيار سبق وأن طرحت نسخة من الماس والذهب لـ آيفون 11 العام الماضي، تخطت قيمتها مليون جنيه مصري.