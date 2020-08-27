فيسبوك تحذر من نظام آبل الجديد iOS 14.. لهذا السبب

Apple ، إضافتها في الإصدار القادم من نظامها التشغيلي iOS 14، حيث إنها ستؤثر على مطوري التطبيقات الذين يعتمدون على أدوات فيسبوك لعرض الإعلانات. حذرت شركة فيسبوك Facebook ، من تغييرات الخصوصية التي تعتزم شركة آبل، إضافتها في الإصدار القادم من نظامها التشغيلي iOS 14، حيث إنها ستؤثر على مطوري التطبيقات الذين يعتمدون على أدوات فيسبوك لعرض الإعلانات.





iOS ، مع سلسلة من تحديثات الخصوصية التي تهدف إلى جعل من الصعب على التطبيقات جمع البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من المستخدمين، ومن بين التغييرات ستحتاج التطبيقات إلى طلب الإذن قبل أن تجمع معرّف جهاز آبل. ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التقني، سيأتي الإصدار الرابع عشر من نظام تشغيل أجهزة آبل، مع سلسلة من تحديثات الخصوصية التي تهدف إلى جعل من الصعب على التطبيقات جمع البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من المستخدمين، ومن بين التغييرات ستحتاج التطبيقات إلى طلب الإذن قبل أن تجمع معرّف جهاز آبل.









ويتيح معرف جهاز آبل أو الذي يعرف أيضًا باسم IDFA، لفيسبوك والآخرين بالمشاركة في مثل هذا التتبع للمستخدمين عبر التطبيقات الخارجية لعرض الإعلانات المستهدفة.





وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي: إن مثل هذا التخصيص سيتطلب من المستخدمين من خلال تنبيهم بأن هذا التطبيق يرغي في منحه الإذن للتتبعك عبر التطبيقات والمواقع المملوكة لشركات أخرى". وتتوقع فيسبوك أن معظم المستخدمين سيرفضون منح هذا الإذن، والذي قد يؤدي بدوره إلى تدمير أعمال إعلانات المطورين.





وكتبت فيسبوك في تحديث للمطورين قائلة:"أثناء الاختبار شهدنا انخفاضا بنسبة 50% في أرباح أداة Audience Network عندما تمت إزالة التخصيص من حملات تثبيت إعلانات الجوال، والتي ستكون غير فعالة في نظام التشغيل iOS 14".





وأوضحت فيسبوك في منشور مدونة آخر: "قد تجعل تحديثات آبل أداة Audience Network غير فعالة على نظام iOS 14، لدرجة أنه قد لا يكون من المنطقي تقديمها على نظام تشغيل هواتف آيفون الأحدث".





وأضافت فيسبوك أنها تعتزم التوقف عن استخدام أداة Audience Network على أجهزة آيفون، والتي تتيح لآلاف المطورين عرض الإعلانات في تطبيقاتهم المستخدمة على هواتف آيفون، وفي المقابل، تجمع فيسبوك بيانات عن المستخدمين من التطبيقات التي تقدم فيها تلك الإعلانات.