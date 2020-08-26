فيسبوك يحصل على قسم جديد للتسوق Facebook Shop

أعلنت شركة فيسبوك Facebook ، عن عدد من ميزات التجارة الإلكترونية الجديدة، داخل تطبيق فيسبوك الرئيسي وتطبيق مشاركة وتعديل الصور إنستجرام Instagram ، من بينها تبويب Facebook Shop.





وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، أجبر فيروس كورونا المستجد العديد من الشركات على العمل عبر الإنترنت، وأصدرت عملاق التواصل الاجتماعي إعلانا كبيرا في شهر مايو الماضي، حول قدرة البائعين على تأسيس متاجر على فيسبوك والتي يمكن مشاهدتها على كلا من المنصة الرئيسية التابعة لها ومنصة إنستجرام.





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وكانت خدمة إنستجرام أطلقت مؤخرا، قسم التسوق المعاد تصميمه، حيث يمكن للمستخدمين تصفح المنتجات من العلامات التجارية المفضلة لديهم وصناع المحتوى، وتقدم فيسبوك حاليا تجربة مماثلة لتطبيقها الرئيسي، وقالت الشركة: إنها أطلقت الخدمة بدااية في الولايات المتحدة من خلال اختبار قسم جديد يسمى Facebook Shop مثل Instagram Shop.





وبالإضافة إلى ذلك، تعلن الشركة الأمريكية عن توسيع منتجها من المتاجر على فيسبوك، بما في ذلك أدوات جديدة للشركات التي تدير المتاجر، من ضمنها تخطيطات التصميم الجديدة، والقدرة على رؤية معاينة للمجموعات في الوقت الفعلي، والقدرة على تأسيس متاجر تلقائيا إذا كنت بائعا جديدا.





وستتميز المتاجر الجديد أيضًا بخيار مراسلة جديد للعملاء لإرسال رسائل للبائعين عبر واتساب WhatsApp، أو ماسنجر Messenger، أو رسائل إنستجرام المباشرة.





,قالت فيسبوك:" إن جميع التجار في الولايات المتحدة سيكونون قادرين على استخدام ميزة إنستجرام المسماة Checkout، خلال الأسابيع المقبلة، ولتي تسمح للعلامات التجارية بإكمال المعاملات من خلال التطبيق".