أبرزها فيروس كورونا.. أمراض تنتقل من الكلاب للإنسان والعكس

اقترح الدكتور نيلس بيدرسن، الأستاذ الفخري المتميز في كلية الطب البيطري بجامعة كاليفورنيا في ديفيس وخبير مشهور في الأمراض المعدية والمناعة في الكلاب والقطط ، سؤالا "هل يمكن أن تصاب الحيوانات الأليفة بفيروس كورونا من البشر أو العكس؟" وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وقال الخبير إنه تنتقل فيروسات كورونا بين جميع أنواع الحيوانات تقريبًا، وكذلك ذلك البشر ، وترتبط عادةً بالتهابات الأمعاء والجهاز التنفسي غير الواضحة أو العابرة. تميل إلى أن تكون خاصة جدًا بالأنواع وانتقالها عبر الأنواع غير شائع.

تكيفت فيروسات كورونا عن طريق الطفرات على مدى 50000 سنة أو أكثر لكل أنواع الحيوانات تقريبًا ، بما في ذلك البشر. إنهم يتسببون فقط في المرض في أنواعهم الجديدة ويميلون إلى البقاء في هذا النوع بأي شكل وراثي يسمح بالتكيف مع مضيفهم الجدد.

تم ترتيب فيروسات كورونا المختلفة وتحديد علاقتها ببعضها البعض. توجد فيروسات كورونا الشائعة المسببة لنزلات البرد لدى البشر (OC43 و 229E و NL63) في مجموعة فيروس كورونا ألفا ، إلى جانب فيروس كورونا المعوي للقطط والكلاب الأليفة. قفزت سلالات الفيروس التاجي الحديثة ، وفيروس كورونا ، والسارس ، و COVID-19 من فيروسات كورونا للخفافيش ، ربما عن طريق العدوى الوسيطة لحيوانات أخرى مثل الإبل وقطط الزباد. ومن المثير للاهتمام أن فيروسات كورونا والسارس لم تقفز تمامًا من الخفافيش إلى البشر ، وماتت.

ومع ذلك ، يبدو أن الفيروس التاجي الجديد قد تكيف بنجاح مع البشر (أي أنه أصبح إنسانيًا) وبالتالي يلوح في الأفق كمشكلة مرضية أكثر خطورة من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية والسارس. تميل الفيروسات التي لم تتأقلم مع البشر بشكل كامل ، أو التي تكيفت مؤخرًا فقط مع البشر ، إلى التسبب في مرض أكثر حدة ، كما هو الحال مع MERS- و SARS- و COVID-19.

على الرغم من أن فيروسات كورونا يمكن أن تقفز من مضيف إلى آخر ، إلا أن هذه عملية بطيئة وتتطلب تغييرًا جينيًا كبيرًا. لا يوجد دليل على أن فيروسات كورونا من الأنواع البيطرية الشائعة دخلت البشر في الماضي القريب أو العكس. ومع ذلك ، فإن ميل فيروسات كورونا إلى القفز على الأنواع هو أمر يحدث باستمرار ، ومن المحتمل أن يدخل فيروس كورونا من أنواع شائعة للحيوانات الأليفة مثل القطط أو الكلاب إلى البشر ويسبب المرض في وقت ما في المستقبل. ومع ذلك ، إذا كان يجب أن يكون إنسانيًا ، فلن يكون فيروسًا للقطط أو الكلاب ، بل هو فيروس بشري جديد. وينطبق الشيء نفسه على فيروس كورونا البشري الذي يقرر تغيير الأنواع المضيفة.