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تكنولوجيا

منها التصوير البطيء .. أبرز 3 ميزات في إنستجرام Reels

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:03 م
منها التصوير البطيء
منها التصوير البطيء .. أبرز 3 ميزات في إنستجرام Reels
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ندى على
مع دخول شركة فيسبوك عالم المنافسة في الفيديوهات القصيرة، جرى إطلاق خاصية Reels  لموقع "إنستجرام"، والذي تنافس به تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، ومع ذلك تفوقت الخاصية على التطبيق فى أكثر من ناحية.

ورغم أن ميزة Reels فاجأت المستخدمين بتحديد مدة الفيديو ل 15 ثانية فقط، على عكس تطبيق تيك توك الذى يصل فيه المحتوى ل 60 ثانية، فإن خاصية Reels جاءت لتتحدى تيك توك، وبحسب موقع Beebom فإن هناك 3 ميزات رئيسية تجعل Reels تتفوق على أى تطبيق للفيديوهات القصيرة. 


1- مجموعة هائلة من الموسيقى 
ويوفر موقع انستجرام لمستخدمى خاصية Reels مكتبة رقمية هائلة من المقاطع الموسيقية ولأصوات التى يمكن تركيبها على الفيديوهات القصيرة التى يقوم بصنعها المستخدمون. 

2- توفير عدد هائل من الفلاتر لمستخدمى الفيديوهات 
وتعتبر من اهم الميزات الموجودة في خاصية Reels، وجود عدد هائل من الفلاتر لتغيير الشكل والخلفية والألوان لانتاج أفضل محتوى في فيديو قصير لا يتعدى 15 ثانية. 

3- خاصية التصوير البطئ 
وتمنح  خاصية Reels لمستخدميها ميزة التصوير البطئ للفيديوهات، لانتاج فيديوهات أكثر إثارة  وحيوية عن طريق التركيز على لقطات معينة وابرازها بشكل كبير، كما توفر الخاصية التقريب البصرى عند التصوير من 3X or .5x ، ثم بعد ذلك القيام بتسريع الفيديو 
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