على طريقة تيك توك.. فيسبوك تدخل عالم الفيديوهات القصيرة

كشفت تقارير أن شركة فيسبوك ستركز على إطلاق الفيديوهات القصيرة على منصتها في الفترة القادمة مثل نمط و نوعية الفيديوهات التى تميز تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok.





وأكدت شركة فيسبوك لموقع TechCrunch أنها تختبر مقاطع فيديو قصيرة في تطبيق فيسبوك، في عدد من الدول مثل الهند، أكبر سوق لها من قبل المستخدمين، حيث أن الفيديوهات القصيرة تحتوى على قسم مخصصضمن تقسيمات فيسبوك الأخرى.









وتتميز الفيديوهات القصيرة القادمة على فيسبوك بوجود زر إنشاء يمكن المستخدمين عند الضغط عليه من فتح الكاميرا مباشرة، ومن ثم تسجيل الفيديو القصير الذى يريدونه .





وصرحت فيسبوك بأنها دائما تختبر أدوات إبداعية جديدة حتى نتمكن من التعرف على كيفية رغبة الأشخاص في التعبير عن أنفسهم، كما أن مقاطع الفيديو القصيرة تحظى بشعبية كبيرة وانها تبحث عن طرق جديدة لتوفير هذه التجربة للأشخاص لمشاركتها في فيسبوك.





وتأتي تجربة الفيديوهات القصيرة من قبل فيسبوك مع استمرار غياب تطبيق تيك توك الصينى الذى تم حظره في الهند، كما أن فيسبوك أطلق أطلقت ميزة Reels في تطبيق انستجرام، وهو ميزة مأخوذة بالأساس من تيك توك، حيث زاد الاعتماد على خدمات فيسبوك بأكثر من 25٪ منذ في الهند منذ حظر تيك توك هناك.



