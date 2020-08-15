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تكنولوجيا

فيسبوك تبدأ دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:00 م
فيسبوك تبدأ دمج الرسائل
فيسبوك تبدأ دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر
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ندى على
كشف عدد من المطورين عن تغيير أنظمة الدردشة في تطبيقات انستجرام Instagram وماسنجر Messenger، على نظامى التشغيل أندرويد وiOS، ولاحظ المطورون ظهور شاشة جديدة في تطبيق انستجرام. 

وبحسب موقع The Verge فإنه يبدو أن شركة فيسبوك تبدأ في عملية دمج نظامى الرسائل في انستجرام وماسنجر معا، حيث تم ملاحظة طريقة جديدة لإرسال الرسائل على انستجرام مع لون جديد للرسائل وعدد أكبر من الرموز التعبيرية أو الإيموجى. 


وبمجرد الضغط على تحديث انستجرام، يتم استبدال رمز DM في رسائل انستجرام بشعار تطبيق ماسنجر، كما أن الدردشة أصبحت ملونة أكثر حيث تتحول الرسائل بين الأزرق والأرجواني أثناء التمرير، ومع ذلك فإنه حتى الآن  لا يزال من غير الممكن مراسلة مستخدمي فيسبوك من انستجرام. 

وتعمل فيسبوك على ماسنجر وانستجرام كتطبيق واحد للمراسلة، حيث كان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قال إنه يريد أن يكون النظام مشفرًا من طرف إلى طرف من خلال دمج كل تطبيقات فيسبوك معا.
  
ووفقا ل The Verge فإن الشركة لم ترد بشكل رسمى على دمج الرسائل بين انستجرام وماسنجر، في الوقت الحالى، وكانت فيسبوك استحوذت على انستجرام في عام 2011  مقابل مليار دولار، وعلى واتسآب في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.
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