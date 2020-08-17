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تكنولوجيا

بعد إطلاقها على انستجرام.. اعرف الفرق بين Reels وتيك توك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:12 ص
اعرف الفرق بين Reels
اعرف الفرق بين Reels و تيك توك
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ندى على
أطلقت شركة فيسبوك، منذ أيام، ميزة Reels في تطبيق انستجرام، وهى  ميزة تم انتقادها بشكل كبير لأن البعض يعتبرها مأخوذة بالأساس من تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok . 

ويعتبر إطلاق ميزة Reels على انستجرام هو توجه مباشر من شركة فيسبوك نحو الفيديوهات القصيرة، التى زاد استخدامها بشكل كبير في العالم، خاصة من فئة المراهقين والشباب على تطبيق تيك توك، وذكر موقع Mashable أبرز الفروق بين ميزة Reels في انستجرام وفيديوهات تيك توك. 


مدة الفيديو القصير 
تتميز الفيديوهاتف على تطبيق تيك توك باستمرارها حتى 60 ثانية للقيام بعرض محتوى مسلى أو كوميدى أو ايصال فكرة معينة، لكن جاءت ميزة Reels لتفاجئ المستخدمين بتحديد مدة الفيديو ل 15 ثانية فقط. 

المحتوى الموسيقى في الفيديو 
يقوم مستخدمو تيك توك باختيار أى أغنية أو موسيقى يريدونها لوضعها على الفيديو الذي يقومون بعرضه على التطبيق، ويمثل هذا الأمر مشكلة كبيرة بسبب اعتراض شركات الموسيقى لسرقة المحتوى الابداعى الخاص بها، ولذلك أضافت فيسبوك مقاطع موسيقية معتمدة وخاصة بها لوضعها على Reels، ولكن سيتم اطلاقها قريبا للمستخدمين. 

هوية الفيديو القصير 
تتفوق Reels بأنها ميزة أو خاصية في تطبيق انستجرام، وتوجد هناك الميزات الأخرى مثل نشر الصور وغيرها على التطبيق، إلا أن الفيديو القصير على  تيك توك يعتبر هو كل ما فى التطبيق نفسه حيث لا يوفر تيك توك نفس ميزات انستجرام الأخرى.
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