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تكنولوجيا

أوراكل تدخل المنافسة مع مايكروسوفت وتويتر لشراء تيك توك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:01 م
أوراكل تدخل المنافسة
أوراكل تدخل المنافسة مع مايكروسوفت وتويتر لشراء تيك توك
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ندى على
أفادت تقارير أن شركة أوراكل الأمريكية Oracle، قد دخلت  في مفاوضات في صفقة شراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  تيك توك TikTok، لتنضم إلى الشركات المهتمة بشراؤه مثل مايكروسوفت وتويتر

وبحسب صحيفة Financial Times فإن شركو أوراكل قد شاركت في مناقشات أولية مع العديد من مستثمري تيك توك الحاليين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك General Atlantic و Sequoia Capital ، لشراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. 


تأتى مفاوضات أوراكل في الوقت الذى كانت مايكروسوفت المنافس الرئيسي في محادثات الاستحواذ حتى الآن ، قد أجرت مناقشات لشراء خدمات تيك توك في الدول نفسها ، لكن الاهتمام من أوراكل سيعطي تيك توك بديلًا وربما بعض النفوذ في التفاوض على الصفقة.

وارتفعت تقدير قيمة تطبيق تيك توك بحوالى من 30 إلى 50 مليار دولار حتى الآن، بعد أن كانت القيمة ما بين 15 مليار دولار و 30 مليار دولار أمريكى، في بداية المفاوضات عندما دخلت شركة مايكروسوفت كبديل وحيد لهذه الشركات.

وتشتعل المنافسة الآن بين الشركات الثلاثة أوراكل و تويتر ومايكروسوفت على الاستحواذ على تطبيق تيك توك، حيث كان  الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد سمح لشركة مايكروسوفت بالدخول في مفاوضات لشراء التطبيق، في مدة أقصاها 45 يوما.

وكان وصف مؤسس شركة Microsoft  مايكروسوفت، وثانى أغنى شخص في العالم، بيل جيتس، صفقة مايكروسوفت المحتملة لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة  TikTok تيك توك، بالتفاحة المسمومة.

وهدد الرئيس الأمريكى ترامب، في وقت سابق، بحظر تطبيق TikTok  تيك توك، في الولايات المتحدة بسبب تهديده لخصوصية المستخدمين.
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