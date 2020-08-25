بعد إجبارها على حظر مجموعة.. فيسبوك تتجه لمقاضاة حكومة تايلاند بسبب تلقيها تهديدات



قالت شركة فيسبوك Facebook إنها في طريقها لاتخاذ إجراءات قانونية شديدة ضد حكومة تايلاند، وذلك بسبب إجبار الشركة على حظر مجموعة على الموقع تقوم بانتقاد النظام الملكى في البلاد.











وبحسب شبكة CNN فإن المتحدث باسم فيسبوك قال إن الشركة اضطرت للقيام بالرضوح لطلبات حكومة تايلاند وحظر المجموعة التى تنتقد النظام الملكى، والتى تضم مليون مشترك، بعد تهديد الحكومة بحظر الموقع في البلاد.









وشدد المتحدث باسم فيسبوك على أن التهديد الذى تلقته الشركة والذى أجبرها على حظر المجموعة، هو تهديد غير قانونى، وأنها ستقاضى الحكومة بسبب انتهاك القوانين الدولية.





وأضاف أنه لم يكن يجب على الحكومة أن تطلب من الشركة مثل هذه الأمور غير القانونية وتقوم بإجبارها بمثل هذا الشكل، وأن مثل هذا الطلب الذى طلبته الحكومة يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.











في سياق آخر، كانت كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قيام فيسبوك بحذف أكثر من 7 ملايين منشور، كانت تتصمن معلومات خاطئة ومضللة عن فيروس كورونا المستجد COVID-19، حيث أعلنت التخلص تمامًا من هذه المنشورات التى جاءت فى الربع الثانى من العام الجاري، بعدما تضمنت معلومات خاطئة عن إجراءات وقائية غير حقيقة بالمرة، وكذلك أدوية وعقاقير "غريبة".



