باستخدام الذكاء الاصطناعي.. فيسبوك تطور محاكيا لسماع أصوات المستخدمين وأجهزتهم

أعلنت شركة فيسبوك Facebook عن تطويرها لعدد من الميزات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والتى ستكون مرتبطة بالحياة اليومية للمستخدمين سواء في العمل أو الحياة الشخصية، لمساعدة المستخدمين في استرجاع وتذكر الأشياء الخاصة بهم.





وبحسب موقع CNN Business فإن فيسبوك أعلنت عن تطويرها لمحاكى صوتى سيقوم بتعقب الأصوات الحقيقية للأشياء أو المستخدمين وسيكون قادرا على العمل في الفترة القريبة، كما سيستطيع تعقب صوت رنين الهاتف الذكى للمستخدمين.









وكشفت الشركة عن أداة لرسم خرائط داخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى التى ستكون قادرة على فهم التفاصيل حول المساحات الداخلية واسترجاعها بشكل أفضل، مثل تسجيل عدد الكراسى في غرفة ما وععد الأطباق أو الأكواب على المائدة وغيرها.





ويأمل Mike Schroepfer كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك بأن هذا التطوير قد يعمل في النهاية على تشغيل منتجات مثل النظارات الذكية لمساعدة المستخدمين على تذكر كل شيء في المكان الذي قاموا فيه بترك أشيائهم الخاصة، كما أنه يساعد على تحسين الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحسين ذاكرة المستخدمين.





وفي مقابلة مع CNN قال Schroepfer حول رؤية الشركة لمستقبل الذكاء الاصطناعي قال : "إذا كان بإمكانك بناء هذه الأنظمة ، فيمكنها مساعدتك على تذكر الأجزاء المهمة من حياتك"، ولكن ذلك يعتمد على إقناع الشركة للناس بالثقة في فيسبوك لتطوير التكنولوجيا التي قد تصبح متأصلة بعمق في حياتهم الشخصية" .



