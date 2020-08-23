AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. فيسبوك تطور محاكيا لسماع أصوات المستخدمين وأجهزتهم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:04 ص
فيسبوك تطور محاكى
فيسبوك تطور محاكى لسماع أصوات المستخدمين وأجهزتهم
Advertisements
ندى على
أعلنت شركة فيسبوك Facebook عن تطويرها لعدد من الميزات التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والتى ستكون مرتبطة بالحياة اليومية للمستخدمين سواء في العمل أو الحياة الشخصية، لمساعدة المستخدمين في استرجاع وتذكر الأشياء الخاصة بهم. 

وبحسب موقع  CNN Business فإن فيسبوك أعلنت عن تطويرها لمحاكى صوتى سيقوم بتعقب الأصوات الحقيقية للأشياء أو المستخدمين وسيكون قادرا على العمل في الفترة القريبة، كما سيستطيع تعقب صوت رنين الهاتف الذكى للمستخدمين. 


وكشفت الشركة عن أداة لرسم خرائط داخلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى التى ستكون قادرة على فهم التفاصيل حول المساحات الداخلية واسترجاعها بشكل أفضل، مثل تسجيل عدد الكراسى في غرفة ما وععد الأطباق أو الأكواب على المائدة وغيرها. 

ويأمل Mike Schroepfer كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك بأن هذا التطوير قد يعمل في النهاية على تشغيل منتجات مثل النظارات الذكية لمساعدة المستخدمين على تذكر كل شيء في المكان الذي قاموا فيه بترك أشيائهم الخاصة، كما أنه يساعد على تحسين الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه تحسين ذاكرة المستخدمين. 

وفي مقابلة مع CNN قال Schroepfer حول رؤية الشركة لمستقبل الذكاء الاصطناعي قال :  "إذا كان بإمكانك بناء هذه الأنظمة ، فيمكنها مساعدتك على تذكر الأجزاء المهمة من حياتك"، ولكن ذلك يعتمد على إقناع الشركة للناس بالثقة في فيسبوك لتطوير التكنولوجيا التي قد تصبح متأصلة بعمق في حياتهم الشخصية" . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها تصفية المحتوى.. إنستجرام تواجه العنصرية بسياسة جديدة

كورونا يهدد افريقيا.. تعاون أممي لتقديم المشورة الصحية لـ600 مليون شخص

آخرها جوجل.. أبرز شركات التكنولوجيا العاملة على حماية خصوصية مستخدميها

أخبار العلوم والتكنولوجيا... وفاة شاب بسبب إدمانه بابجي .. أفضل 3 تطبيقات مجانية من جوجل.. طريقة إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google.... Meet

سرقة حساب محمد عز على فيسبوك وإنستجرام..شاهد

هل يساعد فيسبوك في نشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا؟ دراسة تجيب

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: أكملت الدوري من أجل الفوز على الأهلي

ساويرس تعليقاً القمة 120.. جنش لازم يخش المجال السينمائي.. شاهد

هل النوم على البطن حرام؟

القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي من الزمالك بثلاثية

ميدو بعد خسارة الأهلي القمة 120: سيد عبدالحفيظ "فكهاني كلام"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين