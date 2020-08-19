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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة .. اصنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك .. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:02 ص
اصنع الأفاتار الخاص
اصنع الأفاتار الخاص بك على فيسبوك
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ندى على
لا شك أن استخدام الإيموجى أو الرسوم والصور التعبيرية من أكثر الأشياء التى يفضل البعض استخدامها عند الكتابة على مواقع التواصل المختلفة، وتعتبر الإيموجى لما لها ميزات مرحة وسهل استخدامها، تقوم باختصار الكلمات والأوقات الطويلة، ولكن ليست الإيموجى وحدها هى تفعل ذلك فقط. 

How To Make Your FB Avatar | KyXy 96.5
 وبعد إطلاق الإيموجى من نوع أفاتار خاصة Facebook Avatar فيسبوك أفاتار، يمكنك إنشاء صور تعبيرية كبيرة الحجم وبالشكل الذى تريده، وبتقنية الأبعاد الثلاثية، وبحسب موقع CNN فإنه يمكنك اتباع عدد من الخطوات المحددة على فيسبوك لإنشاء فيسبوك أفاتار الذى تريده.

Facebook Avatar Lets You Become an Animated Version of Yourself ...
1- افتح تطبيق Facebook  فيسبوك على هاتفك الآيفون أو الأندرويد  ثم اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أسفل يمين الشاشة. 

2- مرر لأسفل واضغط على عرض المزيد  

3- اضغط على Avatars  

4- اضغط على التالي  ثم ابدأ  
5- اختر لون البشرة الذي يناسبك ثم اضغط  على التالي 

6- انتقل إلى كل قسم من أقسام تصفيف الشعر ، ولون الشعر ، وشكل الوجه ، وشكل العين واللون ، والمكياج ، والحواجب ، وشكل الأنف، وشكل الجسم ، والزي ، وغيرها،  وقم بتخصيص الأفاتار المناسب بك حسب رغبتك. 

وهناك أيضًا قسم لخطوط الوجه والبشرة إذا كنت ترغب في الوصول إلى أدق التفاصيل. 

7- وإذا أردت أن ترى الشكل النهائى الذى وصلت إليه يمكنك الضغط على  أيقونة المرآة في أعلى يمين الشاشة لفتح الكاميرا الأمامية لهاتفك. 
8- وعندما تنتهي من تخصيص الأفاتار الخاص بك اضغط  فوق علامة الاختيار في أعلى يمين الشاشة. 

9- بمجرد انتهاء تحميل الشاشة اضغط على التالى، ثم اضغط تم . 

10 - وبعد الانتهاء من إنشاء الأفاتار ، يمكنك الضغط  على علامة السهم في أعلى اليمين لمشاركتها في فيسبوك.
 
11- ولاستخدام صورة الأفاتار الخاصة بك عند كتابة التعليقات ، اضغط  على الوجه المبتسم بجوار أيقونة  gif ، ثم اضغط على أيقونة الصورة الرمزية في أسفل الشاشة. 

وباستخدام الأفاتار لن تضطر لاستخدام الإيموجى العادية بعد الآن، وتشبه ميزة أفاتار في فيسبوك ميزة Bitmoji في تطبيق سناب شات، كما أنه يمكنك استخدام الأفاتار في تعليقات وصور فيسبوك وماسنجر. 

Developers See Endless Possibilities and Pitfalls With Social VR ...
وتعتبر ميزة أفاتار في فيسبوك هى ميزة للتعبير عن لشخص وشكله وصور الصور المناسبة له ولشخصيته ولأنشطته، ويمكن مشاركتها مع أصدقائه على فيسبوك. 
Facebook rolls out customizable avatars in the USFacebook is the king of social media, but that doesn't mean we'll ...Mark Zuckerberg apologizes after 'magical' Facebook VR tour of ...



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