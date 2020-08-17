لأندرويد وآيفون.. أفضل تطبيقات مجانية لتحميل الإيموجى على واتسآب

يعتبر تطبيق واتسآب WhatsApp من أكثر التطبيقات شهرة واستخداما، سواء على هواتف أندرويد او هواتف آيفون، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم.





وتعتبر الرسوم أو الصور التعبيرية، emojis أو الإيموجى من أكثر الأشياء التى تقوم بلفت انتباه المستخدمين خصوصا على واتسآب ، تطبيق الرسائل الأشهر، حيث يحتاج المستخدمون إلى وجودها لتعبير عن ما يريدون أن يقولونه.





وبحسب موقع Wondershare فإن هناك تطبيقات للإيموجى على واتسآب ، تقوم بإضافة العديد من الصور والرسمات التعبيرية المضحكة والمعبرة عن العديد من الكلمات التى تحتاجها عند المراسلة واتسآب.





وذكر الموقع أفضل تطبيقات للإيموجى على واتسآب وهى :





تطبيق EmojiDom

وهو تطبيق هو تطبيق مجاني لعرض الصور ولرسوم التعبيررية الخاصة بواتسآب،و يحتوي على أكثر من 2000 رمز تعبيري فريد، وباستخدام التطبيق يمكن ارسال الإيموجى ليس فقط لواتسآب وإنما أيضا لفيسبوك، وغيرها من التطبيقات.





تطبيق EmojiFree

ويأتي تطبيق EmojiFree بصور كرتونية، كما أن يمكن بعد نزول هذه الإيموجى على واتسآب مشاركتها على التطبيقات الاخرى، ودون ازعاج.





تطبيق Emojiyo

ويسمح التطبيق بإضافة المزيد من الألوان إلى الدردشة الرقمية مع أصدقائك وعائلتك ، حيث يمكن تخصيص التطبيق في في لوحة المفاتيح ، كما يسمح Emojiyo للمستخدم بسحب وإسقاط الرموز بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من إمكانية الوصول.





تطبيق Emoji Keypad

ويمنح تطبيق Emoji Keypad مساحة كبيرة للملصقات الرائعة وميزات التحرير، والتعديل عليها لاختيار أفضل ايموجى، حتى يمكنك ارسالها لأصدقائك في واتسآب.







