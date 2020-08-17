AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لأندرويد وآيفون.. أفضل تطبيقات مجانية لتحميل الإيموجى على واتسآب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:03 م
أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية لتحميل الإيموجى على واتسآب
Advertisements
ندى على
يعتبر تطبيق واتسآب WhatsApp  من أكثر التطبيقات شهرة واستخداما، سواء على هواتف أندرويد او هواتف آيفون، حيث يبلغ عدد مستخدميه أكثر من حوالى 2 مليار مستخدم حول العالم. 

وتعتبر الرسوم أو الصور التعبيرية، emojis  أو الإيموجى من أكثر الأشياء التى تقوم بلفت انتباه المستخدمين خصوصا على واتسآب، تطبيق الرسائل الأشهر، حيث يحتاج المستخدمون إلى وجودها لتعبير عن ما يريدون أن يقولونه.
 

وبحسب موقع  Wondershare فإن هناك تطبيقات للإيموجى على واتسآب، تقوم بإضافة العديد من الصور والرسمات التعبيرية المضحكة والمعبرة عن العديد من الكلمات التى تحتاجها عند المراسلة واتسآب.

وذكر الموقع أفضل تطبيقات للإيموجى على واتسآب وهى : 

تطبيق EmojiDom 
وهو تطبيق هو تطبيق مجاني لعرض الصور ولرسوم التعبيررية الخاصة بواتسآب،و يحتوي على أكثر من 2000 رمز تعبيري فريد، وباستخدام التطبيق يمكن ارسال الإيموجى ليس فقط لواتسآب وإنما أيضا لفيسبوك، وغيرها من التطبيقات. 

تطبيق EmojiFree  
ويأتي تطبيق EmojiFree  بصور كرتونية، كما أن يمكن بعد نزول هذه الإيموجى على واتسآب مشاركتها على التطبيقات الاخرى، ودون ازعاج. 

تطبيق Emojiyo 
ويسمح التطبيق بإضافة المزيد من الألوان إلى الدردشة الرقمية مع أصدقائك وعائلتك ، حيث يمكن تخصيص التطبيق في  في لوحة المفاتيح ، كما يسمح Emojiyo للمستخدم بسحب وإسقاط الرموز بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من إمكانية الوصول. 

تطبيق Emoji Keypad 
ويمنح تطبيق Emoji Keypad مساحة كبيرة للملصقات الرائعة وميزات التحرير، والتعديل عليها لاختيار أفضل ايموجى، حتى يمكنك ارسالها لأصدقائك في واتسآب. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تصدر 117 إيموجي جديدة لأندرويد 11.. تعرف عليها.. فيديو وصور

ببلاش النهاردة فقط.. تطبيقات وألعاب مدفوعة مجانا لهواتف آيفون

بحيل بسيطة.. تحميل مئات الإيموجى الشبيهة بك وأصدقائك على واتسآب

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحميل مئات الإيموجي الشبيهة بك وأصدقائك على واتساب.. ونماذج هواتف آيفون 12 تكشف اختفاء Max

7 ميزات خارقة في واتسآب ستغير تجربتك للأبد .. صور

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. هل حذفت جوجل وأبل فلسطين من على خرائطهما؟.. مواقع عالمية توقفت بسبب عطل شبكة cloudflare

ترشيحاتنا

كل أنواع الفيتامينات.. أفضل 4 مشروبات تقوي المناعة

مفاجأة.. وزير التموين: فرصة أخيرة لعودة المحذوفين من التموين

تعرف على سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي

عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. وكيل النواب يكشف توصية "دينية البرلمان" لوزارة الأوقاف

«الكبار زعلانين من الإدارة» .. ظهير الأهلي السابق: عائلة إكرامي وراء رحيل رمضان صبحي

حقيقة الموجة الثانية لكورونا .. العلمية لمكافحة فيروس كورونا تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد

شاهد| خبير: انتشار السيارات الكهربائية يحتاج لوعي المواطن ومعرفة مميزاتها.. ومحطة توليد طاقة جديدة كل 10 أيام .. ويمكن شحنها فى المنزل

متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟