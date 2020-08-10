عليك استخدامها.. 3 تطبيقات أفضل من واتسآب في الخصوصية

قد تعتقد أن تطبيق واتسآب WhatsApp هو الأكثر أمانا وأقل اختراقا من قبل الهاكرز ويحفظ أسارا المستخدمين لكثرة عدد مستخدميه في العالم الذين يتجاوزون أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم.





وبحسب مجلة فوربس فإن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى قد صرح منذ فترة أن تطبيقات مثل ماسنجر وواتسآب تحتاج غلى بعض الوقت لتوفير ميزات تشفير الرسائل عليها، وايضا، لتوفير خصوصية المستخدمين بشكل أفضل، وإليك أفضل تطبيقات بديلى مجانية توفر خصوصية افضل من واتسآب.









1- Google Hangouts





ويعمل تطبيق Google Hangouts على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.





2- تطبيق Viber





يولى المستخدمون أهمية للتطبيقات التى تحافظ على خصوصيتهم، وهذا ما فعله تطبيق المراسلة Viber فايبر ، حيث سيمنح التطبيق ميزة رائعة وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير، وهو أول تطبيق يطلق هذه الخاصية لمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالى 1 مليار مستخدم.





وخاصية الرسائل ذاتية التدمير تمكن المستخدمين من مسح رسائل أو دردشات الموجودة في الرسائل بعد الخروج منها فورا، ولا توجد طريقة لإعادة قراءة ما كتبته في الماضي، وستظهر رسائل الشات فارغة دائمًا عند إعادة فتحها مرة أخرى.





3- Google Messages





ومؤخرا أجرت شركة جوجل تحديثا جديدا على تطبيق الرسائل الخاص بها Google Messages ، يضم عددا من الميزات التى تساعد المستخدمين على تجربة أفضل في تطبيقات الرسائل، لمنافسة التطبيق الأكثر شعبية واتسآب، بالإضافة إلى تشفير الرسائل وحماية المستخدمين





ويشمل التحديث الجديد لتطبيق الرسائل Google Messages سيساعد الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، و تحسين علاقاتهم الاجتماعية، وتخصيص الصور .



