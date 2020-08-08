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تكنولوجيا

تغير شكل رسائل واتسآب للأبد.. إطلاق ميزة جديدة يفضلها المستخدمون

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:01 م
تغير شكل رسائل واتسآب
تغير شكل رسائل واتسآب للأبد.. إطلاق ميزة جديدة
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ندى على
أطلق تطبيق المراسلة الأشهر، WhatsApp واتسآب، ميزة جديدة في أحدث إصدار لنظام beta بيتا في هواتف آيفون، والتى ستغير شكل وتصميم رسائل واتسآب تغييرا جذريا. 

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن الميزة الجديدة هى عبارة عن تخصيص صور وخلفيات لكل محادثة من محادثات اتسآب، سواء في الدردشة الجماعية Groups  WhatsApp أو المحادثات الفريدة مع الأهل والاصدقاء. 


وتتيح الميزة الجديدة اختيار الصور والخلفيات للرسائل  من بين 39 تصميمًا للخلفية ، بالإضافة إلى 36 لونًا ثابتًا ، كما توفر الميزة اختيار أى صورة من الصور المخزنة على هاتفك. 

وتتنوع الصور والخلفيات والرسومات الموجودة في الميزة الجديدة من واتسآب ، للتتناسب مع جميع المستخدمين، فمنها ما يناسب العائلة، والأخرى للاصدقاء، كما أن هناك صورا لجروبات الدردشة الجماعية. 

وتمنح الميزة الجديدة تجربة جديدة لواتسآب مليئة بالصور والرسومات والخلفيات الجديدة، والتى تعطى انطباعا بالبهجة داخل التطبيق، كما أنها تميز المحادثات الكثيرة من خلال الصور المختارة. 

وسيقوم واتسآب بإصدار الميزة على هواتف أندوريد، في الفترة القادمة ولكنها متاحة حاليا لهواتف آيفون، في أحدث إصدار لنظام beta بيتا، حيث كان واتسآب، مؤخرا، قد أصدر ميزة الرسائل ذاتية التدميرself-deleting messages لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وios، والتى تأتي على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة الأخرى تيليجرام وسيجنال Signal.

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