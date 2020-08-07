وأخيرا .. واتساب يطرح الميزة التي طال انتظارها

أطلق تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp ، تحديثا جديدا يجلب ميزة جديدة طال انتظارها، لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد وios، والتى تأتي على غرار تطبيقات المراسلة المنافسة الأخرى تيليجرام وسيجنال Signal.





ووفقا لما ذكرته مجلة "forbes"، يجلب التحديث الأخير لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظامي التشغيل أندرويد وios، ميزة جديدة تسمى الرسائل ذاتية التدميرself-deleting messages، والتي تأتي بعد عدة شهور من الإعلان عن بدء تطويرها.









وتتيح ميزة "self-deleting messages"، لمستخدمي واتساب ضبط مؤقت للرسائل بحيث يمكن حذف أي محادثة واختفائها تلقائيًا خلال فترة زمنية محددة، وعلى عكس الميزة الخاصة بتطبيق سيجنال والتي تسمح بضبط بمؤقت للرسائل لتختفي تلقائيا بعد المدة التي حددها المستخدم، بينما ميزة واتساب تجلب خيارا واحدا للمؤقت الذي يتيح حذف الرسائل المرسلة بعد أسبوع فقط.





وتهدف ميزة واتساب الجديدة التى تعمل على حذف الرسائل بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، إلى منع تراكم الرسائل غير المهمة الخاصة بتطبيق واتساب والتي تحتل مساحة تخزينية كبيرة من الهاتف، وستكون الميزة الجديدة متاحة فقط لمسؤولي الدردشات الجماعية.





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب، تختبر ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر للتحقق من صحة المعلومات الخطأ، حيث سيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر.