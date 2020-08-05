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تكنولوجيا

واتساب تضيف ميزة للبحث لمساعدة المستخدمين على كشف زيف الرسائل المتعلقة بـ كورونا

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:54 ص
واتسآب تضيف ميزة
واتسآب تضيف ميزة للبحث لمساعدة المستخدمين
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أ ش أ
بدأت شركة "واتس آب" الأمريكية، رائدة منصات الدردشة عبر الأجهزة المحمولة، تجربة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد للتحقق من المعلومات الخاطئة بها.

ووفقا للشركة، سيظهر، بداية من اليوم، رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها من خلال سلسلة مؤلفة من خمسة أشخاص أو أكثر. ويؤدي النقر عليه إلى البحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت، حيث من المقرر أن يكشف ذلك عن أي نظريات مؤامرة شائعة أو معلومات خاطئة تحتوي عليها الرسالة.

وتعد محاولات شركة "فيسبوك"، المالكة لشركة "واتس آب"، للتحكم في المعلومات الخاطئة على منصة "واتس آب" أمرا معقدا بسبب التشفير الشامل للخدمة، مما يمنعها من رؤية محتويات أي رسائل مرسلة عليها. لكن مع ميزة البحث الجديدة، تمنح "واتس آب" المستخدمين القدرة على التحقق من المعلومات بأنفسهم ، بدلًا من قيام الشركة بمسح الرسائل بشكل استباقي بحثًا عن نظريات المؤامرة الشائعة. وتقول "واتس آب" إن أي رسالة يختارها المستخدم للبحث يتم إرسالها مباشرةً إلى متصفحه "دون أن ترى (واتس آب) الرسالة بنفسها".

يشار إلى أن الميزة الجديدة هي أحدث إجراء تقدمه "واتس آب" لمحاولة وقف انتشار المعلومات الخاطئة على منصتها. ففي أبريل الماضي، وضعت الشركة قيودًا جديدة على إعادة توجيه الرسائل المتعلقة بالفيروس. وبعد التغييرات، يمكن إعادة توجيه الرسائل المتعلقة بالفيروس إلى شخص آخر فقط، نزولًا من الحد السابق البالغ خمسة أشخاص. 

وقالت "واتس آب" لاحقًا إن الإجراء قد خفض انتشار الرسائل المتعلقة بالفيروس بنسبة 70 بالمائة، على الرغم من أنه من المستحيل معرفة عدد هذه الرسائل التي تحتوي على معلومات خاطئة.

وقد تم طرح ميزة البحث الجديدة حاليا على أجهزة "آي أوه إس" و"أندرويد" المحمولة، والويب، في كل من البرازيل وإيطاليا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
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