واتساب يدعم مشاركة 50 شخصا في مكالمات الفيديو.. كيف تستخدم

قدم تطبيق التراسل الأشهر واتساب WhatsApp ، ميزة جديدة لمستخدمي نسخته المخصصة لمتصفح الويب، حيث تم دمج WhatsApp web، مع ميزة غرف الدردشة Messenger Rooms ، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 50 شخص.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "financialexpress"، تتوفر ميزة غرف الدردشة في أحدث إصدار لتطبيق واتساب على الويب والذي يحمل رقم 2.2031.4، ويمكن لمستخدمي إصدار سطح المكتب إستخدام الميزة المنافسة لتطبيقات مؤتمرات الفيديو من خلال الخطوات التالية.









كيفية استخدام ميزة غرف الدردشة Messenger Rooms:





يجلب التحديث الجديد لتطبيق واتساب على سطح المكتب، دعما لدمج محادثات الفيديو مع تطبيق ماسنجر فيسبوك، حيث يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات مرئية مع 50 شخصا عبر الخدمة، وتستطيع استخدام خيار غرف ماسنجر عبر طريقتين وهما:





- الطريقة الأولى:





1. افتح تطبيق WhatsApp Web، وانقر فوق القسم الأيسر العلوي من الشاشة.





2. قم بتحديد خيار لإنشاء غرفة دردشة.





3. سيظهر خياران آخران يطلبان إما "متابعة في Messenger" أو "إلغاء"، اضغط متابعة.





4. بعد النقر على "متابعة في Messenger"، سيتم توجيهك إلى المتصفح الافتراضي وسيُطلب منه تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك، وستتمكن من إنشاء غرفة دردشة والطلب من المستخدمي الآخرين الانضمام إليها.





- الطريقة الثانية:





1. قم بفتح دردشة فردية مع أي مستخدم ضمن جهات اتصالك على واتساب.





2. انقر فوق رمز إرفاق الملفات أعلى يسار الدردشة.





3. سيظهر لك ضمن الخيارات خيار غرف الدردشة.





4. بعد النقر على الخيار الأخير ضمن قائمة المرفقات المنسدلة، ستتمكن بسهولة من الوصول إلى غرف دردشة ماسنجر وإضافة من تريد لمكالمة الفيديو.