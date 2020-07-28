قريبا.. واتساب يعمل على 4 هواتف بنفس الرقم



يقوم تطبيق WhatsApp بتطوير واحدة من أهم وأكثر الميزات طلبا بالنسبة للمستخدمين، وهى ميزة تسجيل أكثر من حساب لواتسآب على أكثر من هاتف بنفس الرقم.











وبحسب موقع The Next Web فإن تطبيق واتسآب سيتيح تسجيل حتى 4 حسابات على هواتف وأجهزة مختلفة بنفس الرقم، حيث كشفت تسريبات أن التطبيق على يعمل هذه الميزة في نسخة إصدار تجريبى لأندرويد.















وتشير الميزة إلى أن تطبيق واتسآب سيقدم قائمة تسمى الأجهزة المرتبطة، والتي ستتيح للمستخدمين إدارة وإضافة الأجهزة المرتبطة بأرقامهم المسجلة في واتسآب.









ومن المقرر أن تصدر واتسآب الميزة قريبا، حيث كانت قد أعلنت عنها، قبل أن يتم اكتشافها في النسخة التجريبية لواتسآب beta، الأمر الذى يؤكد أنها ستكون موجودة خلال أسابيع.









