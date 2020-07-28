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تكنولوجيا

قريبا.. واتساب يعمل على 4 هواتف بنفس الرقم

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:08 م
واتسآب سيعمل على
واتسآب سيعمل على 4 هواتف بنفس الرقم
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ندى على
يقوم تطبيق WhatsApp بتطوير واحدة من أهم وأكثر الميزات طلبا بالنسبة للمستخدمين، وهى ميزة تسجيل أكثر من حساب لواتسآب على أكثر من هاتف بنفس الرقم.


وبحسب موقع  The Next Web فإن تطبيق واتسآب سيتيح تسجيل حتى 4 حسابات على هواتف وأجهزة مختلفة بنفس الرقم، حيث كشفت تسريبات أن التطبيق على يعمل هذه الميزة في نسخة إصدار تجريبى لأندرويد.



وتشير الميزة إلى أن تطبيق واتسآب سيقدم قائمة تسمى الأجهزة المرتبطة، والتي ستتيح للمستخدمين إدارة وإضافة الأجهزة المرتبطة بأرقامهم  المسجلة  في واتسآب.


ومن المقرر أن تصدر واتسآب الميزة قريبا، حيث كانت قد أعلنت عنها، قبل أن يتم اكتشافها في النسخة التجريبية لواتسآب beta، الأمر الذى يؤكد أنها ستكون موجودة خلال أسابيع.


وفي الوقت الحالي، يتيح واتسآب استخدام التطبيق على سطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب  من خلال WhatsApp Web  واتسآب ويب، من خلال ربطه عن طريق التطبيق الموجود على الهاتف من خلال رمز QR code.
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