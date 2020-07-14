لهواتف آيفون وأندرويد.. كيفية تغيير خلفية الدردشة في واتسآب .. صور

يقوم باستخدام تطبيق واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، حيث يعد تطبيق المراسلة الأكثر شعبية بين المستخدمين، كما يتم استخدامه لعدد كبير من الأغراض، والتى تشمل العمل ومراسلة الأصدقاء وغيرها .





وأحيانا يفضل مستخدمى واتسآب تغيير خلفية الدردشات والمحادثات لعدد معين من المستخدمين، عن طريق وضع خلفيات معينة أو وضع صورهم الشخصية، أو تغيير الألوان في خلفية المحادثة لإضفاء نوع من التجديد على المحادثة.









وبحسب موقع Business Insider فإن تطبيق واتسآب أكثر قابلية للتخصيص وتغيير الخلفيات والصور بالمقارنة ببرامج المراسلة الفورية الأخرى ، مما يجعل من السهل ليس فقط تخصيص الملفات الشخصية للمستخدمين ولكن أيضًا لتغيير الإعدادات في التطبيق.





وللقيام بتغيرر خلفيات الصور أو الألوان في المحادثات مع الأصدقاء على واتسآب ، قم باتباع الخطوات التالية:





كيفية تغيير خلفية WhatsApp واتسآب الخاصة بك





قم بفتح واتسآب على هاتف iPhone آيفون أو Android أندرويد د





اضغط على الإعدادات





على هاتف آيفون ، توجد في أسفل اليسار في شريط القائمة.





على هاتف أندرويد ، اضغط على النقاط الرأسية الثلاث في أعلى اليمين ، ثم اضغط على الإعدادات.









اضغط على الدردشات أو المحادثات





اضغط على خلفية الدردشة أو Chat Wallpaperعلى آيفون، واضغط على الخلفية أو Wallpaper على هاتف أندرويد.









حدد على الاختيار option





سيؤدي الضغط على Wallpaper Library أو مكتبة الخلفيات إلى فتح شاشة للخلفيات المحملة مسبقًا.





أما الضغط على Solid Colors أوالألوان الصلبة سيفتح مجموعة من خيارات الألوان.









ويسمح لك الضغط على صور أو Photos على آيفون و معرض الصور Gallery على أندرويد بتحميل خلفية من مكتبة الصور الخاصة بك.

بمجرد اختيار خلفية جديدة ، سيتم توجيهك إلى شاشة Wallpaper Preview أو معاينة الخلفية، وإذا اخترت صورة ، يمكنك تعديلها حسب رغبتك، قم بالاختيار ثم اضغط على تعيين في أسفل اليسار.