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تكنولوجيا

جوجل تنافس واتسآب بـ 4 مميزات على Google Messages.. تعرف عليها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:01 ص
جوجل تنافس واتسآب
جوجل تنافس واتسآب بعدد من الميزات على Google Messages
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ندى على
أجرت شركة جوجل تحديثا جديدا على تطبيق الرسائل الخاص بها  Google Messages ، يضم عددا من الميزات التى تساعد المستخدمين على تجربة أفضل في تطبيقات الرسائل، لمنافسة التطبيق الأكثر شعبية واتسآب


وحسب موقع Tech viral فإن التحديث الجديد لتطبيق الرسائل Google Messages  سيساعد الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل، و تحسين علاقاتهم الاجتماعية، وتخصيص الصور وغيرها، وتتضمن الميزات : 




التعبير عن المشاعر
ويمكن للمستخدمين الرد على الفور على الرسائل مثل الصور أو مقاطع الفيديو التي يتلقونها من أصدقائهم أو عائلاتهم واختيار التعبيرات المتحركة عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة، حيث ستعرض الرموز التعبيرية ، مثل الحب ، والمفاجأة ، والضحك ، والحزن ، والغضب، والكراهية.


تخصيص الصور
وعن طريق مساعدة محرر الوسائط ، يمكن بسهولة تخصيص الصور ومشاركتها مع أي شخص استخدامها . 


تجاوز النص
وتتخطى هذه الميزة الكتابة النصية إلى  الرسائل الصوتية حيث أصبح إرسال الرسائل الصوتية لتقليل معاناة المستخدمين في الكتابة، ولسرعة ارسال الرسائل. 


توفير مكالمات الفيديو 
وسيكون من السهل التواصل مع الأصدقاء من خلال إجراء مكالمة فيديو من خلال التحديث الجديد ، وتخصيص زر مباشر وسهل للقيام بإجراء مكالمة فيديو مع الأصدقاء  والعائلة. 

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