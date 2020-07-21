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تكنولوجيا

أبرزها مستحضرات التجميل.. جوجل تطلق تطبيق Shoploop للتسوق الإلكترونى عبر الفيديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:13 ص
جوجل تطلق تطبيق Shoploop
جوجل تطلق تطبيق Shoploop للتسوق الإلكترونى عبر الفيديو
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ندى على
أطلقت شركة جوجل تطبيق Shoploop للتسوق الإلكترونى عبر الفيديو على منصتها لتعريف المستهلكين على المنتجات الجديدة، وإتاحة تقييمها في مكان واحد في إطار فيديو لا يتجاوز 90 ثانية. 

وبحسب مجلة فوربس فإن الهدف الرئيسي من تطبيق  Shoploop هو إتاحة اكتشاف وتقييم وشراء المنتجات  في مكان واحد عبر الفيديو كعنصر رئيسي لمساعدة المستخدمين على مشاهدة مراجعات المنتجات دون الحاجة إلى اللجوء لأكثر من تطبيق واستغراق وقت طويل. 


ويعد التطبيق وسيلة لاختصار 3 تطبيقات أو أكثر في تطبيق واحد للتسهيل على المشترين فبدلا من مشاهدة الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعى والقيام بمراجعته على يوتيوب ثم شرائه من التطبيق الأصلى، قام تطبيق Shoploop بحل هذه المشكلة. 

وبإطلاق جوجل للتطبيق تكون قد دخلت في  منافسة  مع شركة أمازون التى تدير منصة Amazon Live للبيع بالتجزئة، وكذلك فيسبوك التى تملك منصة Packagd ، وإنستجرام الذى أطلق موقعه الخاص للشراء الإلكترونى. 

ويركز تطبيق Shoploop في الوقت الحالى على منشئي المحتوى والمعلنين وأصحاب المتاجر عبر الإنترنت في صناعة مستحضرات التجميل في فئات مثل المكياج والعناية بالبشرة والشعر والأظافر. 

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