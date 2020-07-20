لأصحاب أندرويد و آيفون.. ميزة جديدة في ماسنجر تنافس زووم و سكايب

بعدما ازدادت أعداد الأشخاص الذين يعملون من المنزل نظرًا لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى جميع أنحاء العالم، وسيطرة بعض التطبيقات خاصة التى تقدم خدمة مكالمات الفيديو بعدما أصبح الإعتماد عليها بشكل رئيسي فى العمل وفي التواصل مع الأهل والأصدقاء، مثل تطبيقات زووم، سكايب، مايكروسوفت تيمز، قرر تطبيق Messenger الخاص بفيسبوك منافستهم بهذه الميزة الجديدة.





وأضاف تطبيق Messenger ميزة غرف الدردشة Messenger Rooms التى تتيح الإجتماعات بشكل أكبر و أفضل، عبر تطبيق التراسل الفوري المجانى الخاص بفيسبوك، من خلال تحديث للهواتف الذكية العاملة بنظامى أندرويد و iOS، وحتى نسخ سطح المكتب، و الويب.

ومن خلال الميزة الجديدة التى تدعي screen sharing يمكن لكل مستخدمي أخر نسخة من Messenger مشاركة الشاشة على الفور مع أصدقائهم و العائلة عبر مكالمات الفيديو، التى حتي 8 أشخاص فى الوضع الهادي، وحتى 16 شخص عبر غرف الدردشة Messenger Rooms.





كما تتيح خاصية screen sharing الجديدة للمستخدم مشاركة العديد من الأنشطة مع أصدقائه مثل تصفح صوره الشخصية، أو التصفح عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة أكثر عما سبق.





ومن المقرر أن تكشف فيسبوك قريبًا عن خاصية جديدة تمكن مستخدمى Messenger Rooms من تحديد إذا ما كان مشاركة الشاشة screen sharing ستقتصر عليهم أنفسهم فقط، أم سيتم إتاحتها لجميع مشاركى الفيديو.





و لكى يقوم المستخدم بتفعيل الخاصة الجديدة لتطبيق Messenger، يجب عليه فتح التطبيق أولا على جهازه، ثم يقوم بإجراء مكالمة الفيديو بعد تحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر، بعدها يتم اختيار رمز الكاميرا ، ثم الانتقال سريعا لشريط الأدوات المتواجد أسفل الشاشة، لاختيار مشاركة الفيديو من القائمة، و من ثم يمكن للأصدقاء مشاهدة كل ما هو متواجد على شاشة الهاتف فى نفس الوقت أجراء المحادثة.



