AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لأصحاب أندرويد و آيفون.. ميزة جديدة في ماسنجر تنافس زووم و سكايب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:00 ص
Messenger يكشف عن
Messenger يكشف عن ميزة Screen Sharing
Advertisements
قسم التكنولوجيا
بعدما ازدادت أعداد الأشخاص الذين يعملون من المنزل نظرًا لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 فى جميع أنحاء العالم، وسيطرة بعض التطبيقات خاصة التى تقدم خدمة مكالمات الفيديو بعدما أصبح الإعتماد عليها بشكل رئيسي فى العمل وفي التواصل مع الأهل والأصدقاء، مثل تطبيقات  زووم، سكايب، مايكروسوفت تيمز، قرر تطبيق Messenger الخاص بفيسبوك منافستهم بهذه الميزة الجديدة.

وأضاف تطبيق Messenger ميزة غرف الدردشة Messenger Rooms التى تتيح الإجتماعات بشكل أكبر و أفضل، عبر تطبيق التراسل الفوري المجانى الخاص بفيسبوك، من خلال تحديث للهواتف الذكية العاملة بنظامى أندرويد و iOS، وحتى نسخ سطح المكتب، و الويب.
 
ومن خلال الميزة الجديدة التى تدعي screen sharing يمكن لكل مستخدمي أخر نسخة من Messenger مشاركة الشاشة على الفور مع أصدقائهم و العائلة عبر مكالمات الفيديو، التى حتي 8 أشخاص فى الوضع الهادي، وحتى 16 شخص عبر غرف الدردشة Messenger Rooms.

كما تتيح خاصية screen sharing الجديدة للمستخدم مشاركة العديد من الأنشطة مع أصدقائه مثل تصفح صوره الشخصية، أو التصفح عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشكل عام، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة أكثر عما سبق.

ومن المقرر أن تكشف فيسبوك قريبًا عن خاصية جديدة تمكن مستخدمى Messenger Rooms من تحديد إذا ما كان مشاركة الشاشة screen sharing ستقتصر عليهم أنفسهم فقط، أم سيتم إتاحتها لجميع مشاركى الفيديو.

و لكى يقوم المستخدم  بتفعيل الخاصة الجديدة لتطبيق Messenger، يجب عليه فتح التطبيق أولا على جهازه، ثم يقوم بإجراء مكالمة الفيديو بعد تحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر، بعدها يتم اختيار رمز الكاميرا ، ثم الانتقال سريعا لشريط الأدوات المتواجد أسفل الشاشة، لاختيار مشاركة الفيديو من القائمة، و من ثم يمكن للأصدقاء مشاهدة كل ما هو متواجد على شاشة الهاتف فى نفس الوقت أجراء المحادثة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتس آب يمكن مستخدميه من إجراء مكالمة فيديو تصل إلى 50 شخصا

تنافس Zoom.. فيسبوك تطلق رسميا خدمتها الجديدة Messenger Rooms

لهذه الهواتف.. واتساب يختبر ميزة ‏Messenger Rooms لدمج ٥٠ شخصا في مكالمة جماعية

كيفية استخدام ميزة فيسبوك الجديدة Messenger Rooms

فيسبوك ينافس تطبيق المكالمات الجماعية زووم.. بميزة Workplace

إنستجرام تتيح ميزة إجراء مكالمة فيديو حتى 50 شخصا في وقت واحد .. فيديو

ترشيحاتنا

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

كانى ويست مرشح الرئاسة الأمريكية : أسعى لسن قانون للإجهاض ومليون دولار لكل مولود

دعاء النبي إذا أصبح وأمسى

موعد صيام التسع من ذي الحجة وحكمها وفضلها

الرويسات بشرم الشيخ.. من منطقة عشوائية لمساكن فاخرة مكتملة المرافق والخدمات

سارة الطباخ توجه تحذيرا جديدا لـ محمد الشرنوبى.. تعرف على السبب

AdvertisementS

عيار 21 يصل لـ مستوى تاريخي.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-7-2020

بشرى سارة .. هاني الناظر يكشف موعد نهاية كورونا في مصر «فيديو»

أنا من الشرقية والخلاف على الملابس.. شاهد كيف رد عماد متعب على اتهام زوجته بالعنصرية؟

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

لعدم تمكنهم من العودة.. القوى العاملة: لا إنهاء لخدمات المعلمين المصريين في الكويت

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

حدث ليلا.. تركيا تعلن موقفها من مواجهة مصر في ليبيا.. الملك سلمان يدخل المستشفى.. إطلاق مسبار الأمل الإماراتي للمريخ

الموت يفجع الفنانة ميار الببلاوي .. تفاصيل

للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

توفى فى السجن.. ابنة صدام حسين تعلق على رحيل وزير الدفاع العراقي السابق

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة بنية قضاء أيام من رمضان

لن تتوقع.. دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل لا يصدق.. سيدة تلتقط سيلفي خلال مواجهة تحبس الأنفاس مع دب أسود

استمر زواجهما 61 عاما.. قصة مؤثرة لزوجين تغلبا على كورونا بعد صراع 3 أسابيع

سوزوكي تطرح أرتيجا suzuki artega الجديدة في مصر .. صور