بخطوات بسيطة .. كيف تقوم بالتصفح والبحث بشكل خفى على جوجل كروم؟

يفضل الكثير من مستخدمى الإنترنت، التصفح أو البحث بشكل خفى سواء للحصول على معلومات مهمة، أو البحث عن مساحة أكبر من الخصوصية، لضمان تأمين معلومات البحث بهم عند الاختراق ، أو تعرضهم للتجسس من قبل أحد الأشخاص، سواء على أجهزتهم الشخصية أو أجهزة العمل.





ويعتبر محرك البحث جوجل كروم من أكثر محركات البحث العالمية شهرة واستخداما، حيث يقوم باستخدامة أكثر من 70 % من المستخدمين العالميين على شبكة الإنترنت، ويفضل المستخدمين القيام بالبحث الخفى على محرك جوجل كروم.









وبحسب صفحة الدعم الرسمية لجوجل يمكن لمتصفحى جوجل كروم القيام بالبحث الخفى بدون تتبع أو اختراق لخصوصيتهم، وللقيام باستخدام البحث المتخفى على الكمبيوتر وهواتف الآيفون أو الأندرويد و أجهزة الآيباد، قم بالآتى :





- قم بفتح جوجل كروم Chrome على جهازك





- في أعلى اليسار ، اضغط على المزيد ثم نافذة جديدة للتصفح المتخفي.





- ستظهر نافذة جديدة، في الزاوية العلوية، تحقق من رمز التصفّح المتخفي.





- يمكنك أيضًا استخدام اختصار لوحة المفاتيح لفتح نافذة التصفح المتخفي Incognito بهذا الشكل :





- لأجهزة الويندوز : Windows, Linux, or Chrome OS: Press Ctrl + Shift + n.

- لأجهزة ماك : Mac: Press ⌘ + Shift + n





ويمكنك التبديل بين نوافذ التصفح المتخفي ونوافذ Chrome العادية، ستتصفح بشكل خاص فقط عندما تستخدم نافذة التصفح المتخفي أو Incognito window.





كما يمكنك أيضًا اختيار حظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عندما تفتح نافذة جديدة للتصفح المتخفي تعرف على المزيد حول ملفات تعريف الارتباط.





وفقا لجوجل، فإنه عندما تتصفح بشكل خفى فلن يحفظ Chrome سجل التصفح أو ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع أو المعلومات التي تم إدخالها في النماذج.





وسيتم الاحتفاظ بالملفات التي تقوم بتنزيلها والإشارات المرجعية التي تقوم بإنشائها، كما لا يتم إخفاء نشاطك عن مواقع الويب التي تزورها ، أو صاحب العمل أو المدرسة ، أو مزود خدمة الإنترنت.



