بعد استحواذها عليه.. جوجل تتعهد بعدم الوصول لمعلومات مستخدمي تطبيق Fitbit

تعهدت شركة جوجل Google بعدم استخدام البيانات الصحية لمستخدمى تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitbit لمساعدتها على استهداف المستخدمين عن طريق الإعلانات أو محاولة الوصول لمعلومات خاصة أو حساسة؛ بعد اتجاه عدد من مسئولى الاتحاد الأوروبى للتحقيق مع الشركة بسبب استحواذها على التطبيق.





وبحسب وكالة "رويترز" فإن هذه الخطوة من جانب شركة جوجل ستعمل على وجود منافسة حقيقية في السوق مع شركتي سامسونج وآبل الرائدتين في تطبيقات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى شركات هواوى وشاومي، الأمر الذى سيمنع احتكار شركة بعينها للسوق.









وصرحت جوجل لوكالة رويترز بأنها تقدر الفرصة للعمل مع المفوضية الأوروبية على نهج يحمي توقعات المستهلكين بعدم استخدام بيانات جهاز Fitbit في الإعلانات، وأن هذه الصفقة تتعلق بالأجهزة ، وليس البيانات.





وأفادت تقارير- الأسبوع الماضي- بأن تعهد جوجل بعدم محاولة الوصول للبيانات قد يساعدها على الأرجح في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة.



