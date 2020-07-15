AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بعد استحواذها عليه.. جوجل تتعهد بعدم الوصول لمعلومات مستخدمي تطبيق Fitbit

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 05:24 ص
جوجل تتعهد بعدم الوصول
جوجل تتعهد بعدم الوصول لمعلومات مستخدمى تطبيق Fitbit
Advertisements
ندى على
تعهدت شركة جوجل Google بعدم استخدام البيانات الصحية لمستخدمى تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitbit لمساعدتها على استهداف المستخدمين عن طريق الإعلانات أو محاولة الوصول لمعلومات خاصة أو حساسة؛ بعد اتجاه عدد من مسئولى الاتحاد الأوروبى للتحقيق مع الشركة بسبب استحواذها على التطبيق. 

وبحسب وكالة "رويترز" فإن هذه الخطوة من جانب شركة جوجل ستعمل على وجود منافسة حقيقية في السوق مع شركتي سامسونج وآبل الرائدتين في تطبيقات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى شركات هواوى وشاومي، الأمر الذى سيمنع احتكار شركة بعينها للسوق. 


وصرحت جوجل لوكالة رويترز بأنها تقدر الفرصة للعمل مع المفوضية الأوروبية على نهج يحمي توقعات المستهلكين بعدم استخدام بيانات جهاز Fitbit في الإعلانات، وأن هذه الصفقة تتعلق بالأجهزة ، وليس البيانات.

وأفادت تقارير- الأسبوع الماضي- بأن تعهد جوجل بعدم محاولة الوصول للبيانات قد يساعدها على الأرجح في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي على الصفقة. 

وكان مسئولو الاتحاد الأوروبي قد أرسلوا استجوابا من 60 صفحة إلى منافسي شركة جوجل وتطبيق Fitbit، طالبين منهم تقييم كيفية تأثير عملية الاستحواذ على مساحة الرعاية الصحية الرقمية ؛ وما إذا كان سيضر بتطبيقات تتبع اللياقة البدنية المستضافة في متجر جوجل للتطبيقات Google Play ؛ وكيفية استخدام جوجل للبيانات لملف تعريف المستخدمين في مجال البحث والإعلان، بعد استحواذ جوجل على التطبيق بقيمة 2.1 مليار دولار. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Google Meet لمكالمات الفيديو يتخطى 50 مليون مستخدم في أيام بعد توفيره مجانا

للعمل من المنزل.. أفضل تطبيقات مجانية لا يمكن الاستغناء عنها

بسبب الحظر.. تطبيق Fitbit للياقة البدنية يتخطى 50 مليون تحميل على متجر Google Play .. فيديو

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. النرويج توقف تطبيقا للكشف عن مصابي كورونا..أرخص هاتف 5G في 2020

بسبب الوصول لمعلومات حساسة.. الاتحاد الأوروبي في طريقه لعرقلة استحواذ جوجل على Fitbit

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تعرف على أفضل ميزتين في واتساب.. كابتن أمريكا يصل إلى لعبة فورتنايت

ترشيحاتنا

حريق ضخم في مصنع جنوب إيران.. فيديو

عمرو الجنايني: انتهى زمن التجاوز وارتكاب الأخطاء دون توقيع العقاب

المقاصة تكشف حقيقة بيع النادي ورحيل إيهاب جلال.. فيديو

يمتلكها مسبقاً.. الجيش الليبي يؤمن الحدود مع مصر بمنظومة الدفاع الجوي اس 300

مدرب أحمال المنتخب السابق: الحضري استثنائي ومن الصعب تقييم محمد صلاح.. فيديو

أردوغان كان على علم بالمخطط.. زعيم المعارضة التركية يفضح مسرحية انقلاب 2016

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقتل الفيروسات ويمنع السرطان .. طبيب يكشف فوائد الثوم الخارقة

عادة خاطئة.. الاستحمام بالماء بالبارد يزيد العرق.. شاهد

من الساحل الشمالي .. ليلى أحمد زاهر فى إطلالتين مثيرتين للجدل.. شاهد