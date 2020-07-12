عليك حذفها فورا.. جوجل تكشف عن 100 تطبيق تخترق حسابات المستخدمين.. صور

بعد تزايد الهجمات الإلكترونية هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، بسبب الضغط الشديد على شبكة الإنترنت، منذ بدء تفشي فيروس كورونا، زاد عدد الاختراقات والهجمات على أصحاب الهواتف والأجهزة المختلفة وسرقة بياناتهم الشخصية.





ويعتبر مستخدموا هواتف الأندرويد هم أكثر من تأثر بهذا الأمر، خاصة بعد اكتشاف شركة جوجل العديد من التطبيقات الخطيرة على متجر التطبيقات الخاص بها Google Play Store ، والتى قامت بحذفها فورا بعد اكتشافها.









وبحسب موقع Tech viral فإن جوجل أعلنت عن أكثر من 100 تطبيق على متجر التطبيقات Google Play ووصفتهم بأنهم تطبيقات خطيرة للغاية، وقامت بحذفهم من على المتجر، بعد اكتشافها أن هذه التطبيقات تخترق بيانات المستخدمين، وتقوم بتدمير أجهزتهم.





وتتخفى بعض الفيروسات والروابط الضارة في عدد من التطبيقات على أنها تطبيقات خاصة بالألعاب أو أنها تطبيقات لتحسين الكاميرا وتحسين أداء الهاتف وغيرها، ثم تقوم عن طريق بعض الروابط الموجودة في التطبيق باختراق كل حسابات وبيانات المستخدمين.

ومؤخرا، ظهر فيروس الجوكر ،الذى كان قد بدأ في الهجوم على المستخدمين لأول مرة في عام 2017 ، إلى متجر تطبيقات Google Play بشكل أكثر خفاء في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقام بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر، ولكنها قامت بحذفها بعد التأكد من ضررها.







