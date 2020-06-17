اختراق 2.5 مليون مستخدم وتسريب صورهم وتسجيلاتهم في تطبيقات للمواعدة

تعرض مئات الآلاف من مستخدمي 9 تطبيقات للمواعدة للاختراق وتسريب صورهم الخاصة ، وتسجيلاتهم الصوتية، ورسائلهم بالإضافة إلى بيانات شخصية مهمة.





وبحسب موقع Tech Radar فإن مجموعة من الهاكرز اخترقت 9 تطبيقات للمواعدة منها تطبيقات SugarD و Casualx و Herpes Dating وغيرها، وتسللت لمستخدمى هذه التطبيقات ونشرت بياناتهم الشخصية بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين البريد الإلكترونى الخاصة بهم.





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وقام عدد من الباحثين في الأمن الإلكترونى منهم Noam Rotem و Ran Locar و vpnMentor باكتشاف هذه البيانات ضمن قاعدة للمعلومات المخترقة لعدد كبير من المستخدمين.





وعلى الرغم من أن البيانات المسربة لم تتضمن معلومات مثل أرقام تحديد الهوية الشخصية PII كالأسماء وكلمات سر الدخول وغيرها، إلا أنه تم تسريب صورهم الخاصة وتسجيلاتهم مما يفتح المجال أمام عمليات الاحتيال القائمة على الابتزاز.





وقام الباحثون بإبلاغ التطبيقات بالحادثة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستخدمين بشكل أكبر، كما أنهم قاموا بالاحتفاظ بالمعلومات المسربة للمستخدمين والتى تصل لأكثر من 2.5 مليون مستخدم.



