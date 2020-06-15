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تكنولوجيا

للمرة الثانية.. Anonymous تخترق موقع قسم شرطة أتلانتا بعد مقتل الأمريكي ريتشارد بروكس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:01 ص
Anonymous تخترق موقع
Anonymous تخترق موقع قسم شرطة أتلانتا بعد مقتل الأمريكي ريتش
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ندى على
تمكنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم Anonymous أو المجهولون من اختراق موقع قسم شرطة أتلانتا، في ولاية جورجيا الأمريكية، بسبب تجدد الاحتجاجات نتيجة مقتل الأمريكى من أصل أفريقى، ريتشارد بروكس، على يد ضباط شرطة. 

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية  فإن مجموعة Anonymous قالت في بيان لها إنها قامت باختراق وتعطيل مركز الشرطة لعدة ساعات أمس ، كما وعدت بإختراقه مرة أخرى، وطالبت المجموعة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ضباط الشرطة. 


وأضافت المجموعة أن تحتفظ بنسخة احتياطية للمعلومات الموجودة على الموقع، وأنها مستعدة لكشفها للجماهير، إذا لم تتحقق العدالة. 

ويعد ريتشارد بروكس هو الأمريكى الثانى من أصل أفريقى الذى يتم قتله على يد ضباط شرطة بيض، خلال أسابيع، قليلة بعد مقتل جورج فلويد، حيث قامت  مجموعة Anonymous وقتها باختراق قسم شرطة مدينة مينيابولس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وعطلت الموقع لمدة يومين. 

وقامت المجموعة ببث فيديو على صفحة Anonymous على فيسبوك ، وقاموا بتوجيه عدة رسائل للشرطة فى المدينة يقولون فيها أنه سيتم الكشف عن الجرائم التى ترتكبها الشرطة. 
 
واستقالت قائدة شرطة مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية بعد مقتل بروكس، بعد تسبب الشرطي بإصابته إصابة قاتلة أثناء مقاومته للاعتقال. 



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