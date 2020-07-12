يسرق بياناتك وحساباتك المصرفية .. فيروس الجوكر يتخفى فى 11 تطبيقا عليك حذفها

تعد هذه الفترة، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا ، الأكثر من حيث تنفيذ الهجمات الإلكترونية، بسبب الضغط الهائل على شبكة الإنترنت، ومن الفيروسات الخطيرة التى ظهرت مؤخرا وانتهكت بيانات المستخدمين بشكل كبير فيروس Joker malware أو فيروس الجوكر.





وبحسب موقع Check Point التقنى فإن بمجرد أن يصيب جهازك فيروس الجوكر فسيقوم بتسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك التي لا تريدها ولا تحتاج إليها، كما سيقوم بإرسال فاتورة حسابك المصرفي في الخلفية، ويقوم بالعمل على تدمير جهازك واختراق جميع بياناتك









وبدأ فيروس الجوكر في الظهور لأول مرة في عام 2017 ، ولكنه عاد بشكل أشرس و أقوى من قبل، حيث لاحظ خبراء أمنيون وجوده في 11 تطبيقًا مختلفًا ، وإذا كانت هذه التطبيقات على هاتفك ، فستحتاج إلى حذفها على الفور.





و عاد فيروس الجوكر إلى متجر تطبيقات Google Play بشكل أكثر خفاء في شكل 11 تطبيقًا عاديًا وقام بإخفاء الروابط الضارة حتى وافقت شركة جوجل بوجودها على المتجر.





وبمجرد تنزيلها على الهاتف ، تعمل البرامج الضارة على الفور على تسجيل اشتراكك في خدمات الاشتراك المدفوعة التي تعمل في الخلفية دون علمك، و تتم إضافة هذه الرسوم على حسابك ويمكن أن يتم إضافة رسوم أكثربمرور الوقت.





ويجب على المستخدمين حذف جميع هذه التطبيقات والتى يبلغ عددها 11 تطبيق :