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تكنولوجيا

بسبب الوصول لمعلومات حساسة.. الاتحاد الأوروبي في طريقه لعرقلة استحواذ جوجل على Fitbit

السبت 04/يوليه/2020 - 12:02 ص
الإتحاد الاوروبى
الإتحاد الاوروبى في طريقه لعرقلة استحواذ جوجل على Fitbit
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ندى على
ذكرت تقارير أن مسئولين في الاتحاد الأوروبى لمكافحة الاحتكار، في طريقهم لبدء تحقيق في استحواذ شركة جوجل  Google على تطبيق اللياقة البدنية الشهير Fitbit ، والتى قامت بشرائه منذ عدة أشهر. 

وبحسب موقع CNET التقنى فإن مسؤولين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قلقون بشأن زيادة وصول شركة جوجل إلى البيانات الحساسة من تطبيق Fitbit ، والتى يقوم بتسجيلها المستخدمين، مثل معرفة معدل ضربات القلب ونشاط اللياقة البدنية وأنماط نوم المستخدمين. 


وقام مسئولو الاتحاد الأوروبي بإرسال استجواب من 60 صفحة إلى منافسي شركة جوجل وتطبيق Fitbit، طالبين منهم تقييم كيفية تأثير عملية الاستحواذ على مساحة الرعاية الصحية الرقمية ؛ وما إذا كان سيضر بتطبيقات تتبع اللياقة البدنية المستضافة في متجر جوجل للتطبيقات Google Play ؛ وكيفية استخدام جوجل للبيانات لملف تعريف المستخدمين في مجال البحث والإعلان. 

وحدد المسئولون مهلة للمنافسين حتى 20 يوليو الجارى،  للتوصل لرأيهم  بشأن الصفقة، حيث من الممكن أن يطلب المنافسون بإجراء تنازل من جوجل عن الصفقة أو توضيح كيفية استخدام بيانات Fitbit ، أو فتح تحقيق لمدة أربعة أشهر لاستكشاف المخاوف بشكل كامل. 

ووفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن مستوى التفاصيل في الاستبيانات الأخيرة المرسلة إلى منافسي الشركات يشير إلى أنه قد يكون هناك تحقيق موسع مع جوجل. 

ومنذ أيام، اشترت شركة جوجل ، شركة North، العاملة في مجال تطوير نظارات الواقع المعزز، حيث من المفترض أن تساعد خبرة الشركة وقدراتها، جوجل، على الاستثمار في الجهود المرتبطة بمجالات الـ"هارد وير"، ومستقبل الحوسبة الإلكترونية، وكذلك إصدار نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز.
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