جوجل توقف مبيعات أفضل هواتفها لعام 2019

كشفت شركة جوجل Google ، في بيان لموقع "Android Police" التقني، أنها أوقفت مبيعات سلسلة هواتفها الذكية Pixel 3A و Pixel 3A XL، والتي أعلنت عنهم خلال العام الماضي ضمن فئة الهواتف المتوسطة.





وقالت جوجل في بيانها: "إنها باعت عبر متجرها الألكتروني مخزونها بالكامل من جهازي Pixel 3A و Pixel 3A XL، وبالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بشراء هذه السلسلة، فإن المنتج متوفر للشراء من خلال بعض تجار التجزئة حتى نفاذ الكمية".









ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم إدراج هاتف Pixel 3a والذي يعد من أفضل هواتف العام الماضي، على مجر جوجل في الولايات المتحدة على أنه غير متوفر ولكن لا تزال الصفحة المخصصة للجهاز متاحة، على عكس سلسلة Pixel 3 القديمة والتي تمت إالتها بالكامل.





وتعد سلسلة Pixel 3a، أول هواتف من الفئة المتوسطة تقوم جوجل بتصنيعها جوجل بعد ثلاثة أجيال من الأجهزة الرائدة، حيث حصلت هذه التشكيلة التي تم إطلاقها في شهر ميو العام الماضي 2019، على إشادة النقاد والمستهلكين بفضل أداء الكاميرا المميزة وسهولة الاستخدام إلى جانب السعر المنخفض.





الجدير بالذكر هاتف Pixel 3a يتمتع بشاشة بحجم 5.6 بوصة من نوع OLED ، ومعالج من نوع Snapdragon 670 ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير.