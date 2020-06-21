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تكنولوجيا

جوجل تعتزم إيقاف خدمة الصور المطبوعة نهاية يونيو

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:31 م
جوجل
جوجل
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شيماء عبد المنعم
أوقفت شركة جوجل Google الأمريكية، برنامجها التجريبي الخاص بخدمة الطباعة، والتى كانت ترسل صورا مطبوعة باستخدام مكتبة الصور التابعة لجوجل Google Photos.

ووفقا لما ذكره موقع "livemint"، كشفت جوجل عن عزمها إنهاء خدمة طباعة الصور والتى كانت تعتمد على الذكاء الاصنطاعي منذ 5 أشهر، وتخطط عملاقة التكنولوجيا الأمريكية حاليًا لإغلاق الخدمة في 30 يونيو الجاري.


وكانت خدمة الصور خدمة مدفوعة شهريًا، حيث يحصل المستخدم من خلالها على صور مطبوعة من مجموعته، والتى كانت تسمح لمستخدميها باختيار السمات التي تعطي الأولوية في اختيار الصور.

جدير بالذكر أن شركة جوجل قد أطلقت الخدمة في شهر فبراير الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، مقابل رسم اشتراك شهري قدره 7.99 دولارا أمريكيًا، ويمكن للمستخدم التمتع بارسال ما يصل إلى 10 مطبوعات، بطول 6 بوصة وعرض 4 بوصة من صوره التي التقتطت خلال الـ 30 يوما الماضية.

ولم توضح جوجل سببا واضحا لإيقاف الخدمة بشكل كامل، ولكن وفقا لتقرير موقع Engadget، فقد أرسلت عملاق البحث الأمريكي رسالة إلى مشتركي الخدمة رسالة لإخبارهم بأن الخدمة لن تكون متاحة بعد 30 يونيو الجاري. 

وكتبت جوجل في رسالتها: "نشكرك على تعليقاتك القيمة خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد زودتنا بالكثير من المعلومات المفيدة عن كيفية تطوير هذه الميزة، التي نأمل في إتاحتها على نطاق أوسع، يرجى إبقاء عينيك مفتوحة للتحديثات المستقبلية".
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