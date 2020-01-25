AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

بسعر 4740 جنيها.. اشتر هاتف جوجل Pixel 3a

السبت 25/يناير/2020 - 07:01 ص
بسعر 4740 جنيه..
بسعر 4740 جنيه.. اشتر هاتف جوجل Pixel 3a
Advertisements
ندى على
ذكر موقع  Engadget عروض التخفيضات التى تقدمها شركة أمازون و B&H على مواقعهم الإلكترونية والمخصصة لهواتف جوجل Pixel 3a و Pixel 3a XL . 

ويتواجد الهاتفان بثلاثة ألوان مختلفة، وبسعر  349 دولار أمريكى  لهاتف جوجل Pixel 3a والذى يعادل سعره حوالى 5515  جنيه مصرى ، فيما يبلغ هاتف Pixel 3a XL سعر أعلى ب 429 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 6780 جنيه مصرى. 

وقام موقع Best Buy بتقديم تخفيض أكبر للهاتفين بحيث أصبح سعر هاتف Pixel 3a بقيمة 300 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 4740 جنيه مصرى، ويبلغ سعر هاتف Pixel 3a XL على موقع Best Buy 380 دولار أى ما يعادل حوالى 6000 جنيه مصرى. 

وهاتف Pixel 3a يتمتع بشاشة بحجم 5.6 بوصة من نوع OLED ، ومعالج من نوع Snapdragon 670 ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير.
 
أما هاتف Pixel 3a XL  فيتميز بحجم شاشى 6 بوصة من نوع OLED ومعالج من نوع  Snapdragon 670  ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، وتبلغ الكاميرا الخلفية 12 ميجا بيكسل. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة لن تتكرر.. احصل على Pixel 3a و Pixel 3a XL بهذا السعر

في Black Friday.. اشترى Sony Xperia 10 Plus بـ5297 جنيها

من بينها iPhone 8 و Samsung Galaxy S8.. عشرة هواتف أرخص من 8000 جنيه | صور

أفضل 8 هواتف ذكية في 2019.. iPhone 11 Pro الأول باقتدار

تسريب جديد لـ Google Pixel 4a| شاهد

تعرف على سعر و مواصفات Sony Xperia 5 Plus.. صور

ترشيحاتنا

كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. ومعاملة الوداد للأجانب سيئة.. فيديو

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

شاهد.. الأمير تشارلز يزور قبر جدته في القدس

بعد هجوم الجماهير عليه.. مرتضي منصور: فسخ التعاقد مع شركة تذكرتى.. فيديو

لفتة إنسانية من تركي ال شيخ في مصر.. شاهد

مش عايزة حد ينساه.. والدة الشهيد عمر القاضي تروي تفاصيل جديدة عن البطل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أب ينسى وضع ابنته الصغيرة داخل السيارة ويدهسها حتى الموت

ديزني لاند تغلق أبوابها في وجه المحتفلين برأس السنة الصينية.. صور

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية