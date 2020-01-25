بسعر 4740 جنيها.. اشتر هاتف جوجل Pixel 3a

ذكر موقع Engadget عروض التخفيضات التى تقدمها شركة أمازون و B&H على مواقعهم الإلكترونية والمخصصة لهواتف جوجل Pixel 3a و Pixel 3a XL .
ويتواجد الهاتفان بثلاثة ألوان مختلفة، وبسعر 349 دولار أمريكى لهاتف جوجل Pixel 3a والذى يعادل سعره حوالى 5515 جنيه مصرى ، فيما يبلغ هاتف Pixel 3a XL سعر أعلى ب 429 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 6780 جنيه مصرى.
وقام موقع Best Buy بتقديم تخفيض أكبر للهاتفين بحيث أصبح سعر هاتف Pixel 3a بقيمة 300 دولار أمريكى أى مايعادل حوالى 4740 جنيه مصرى، ويبلغ سعر هاتف Pixel 3a XL على موقع Best Buy 380 دولار أى ما يعادل حوالى 6000 جنيه مصرى.
وهاتف Pixel 3a يتمتع بشاشة بحجم 5.6 بوصة من نوع OLED ، ومعالج من نوع Snapdragon 670 ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت وذاكرة 64 جيجا بايت، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير.
أما هاتف Pixel 3a XL فيتميز بحجم شاشى 6 بوصة من نوع OLED ومعالج من نوع Snapdragon 670 ، وذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت، وتبلغ الكاميرا الخلفية 12 ميجا بيكسل.