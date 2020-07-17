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تكنولوجيا

هل حذفت جوجل وأبل فلسطين من على خرائطهما؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:05 م
هل حذفتا جوجل وآبل
هل حذفتا جوجل وآبل فلسطين من على خرائطهما ؟
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ندى على
اتهم عدد من الناشطين شركتى جوجل وآبل بتعمدهما حذف خريطة فلسطين من على تطبيقات خرائط الموقع  Google Maps وApple Maps، وأن موقع الدولة لا يظهر على هذه الخرائط. 

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن البحث عن فلسطين على خرائط جوجل وآبل يكشف وجود مواقع لقطاع غزة والضفة الغربية، ولكن لا توجد أى علامات لفلسطين على الخرائط. 


وذكرت عدة منشورات على موقع انستجرام من قبل مستخدم يدعى Astagfirvlah يتهم شركتى جوجل وآبل بإزالة خريطة دولة فلسطين، رسميا، من على خرائطهما. 

وعلى الرغم من أن المنشور تم تصنيفه بأنه يحتوي على معلومات خاطئة، إلا أن هناك عدد كبير من المقالات الإخبارية والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، اتهم الشركتان بتحيزهما ودعمهما الاحتلال الإسرائيلي. 

وفقا للصحيفة فإن شركة جوجل لم ترد فورًا على طلب للتعليق على هذه الاتهامات ولكن هناك قسمًا من موقعها للخرائط على الويب مخصص لحالات الحدود المتنازع عليها، حيث يتم فيه عرض الحدود المتنازع عليها كخط رمادي متقطع، مع وجود توضيح بأن الأماكن المعنية لم يتم الاتفاق لها على حدود. 

ويؤكد العديد من مجموعات المراقبة أن هناك أكثر من 130 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، على الرغم من اعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

جدير بالذكر أن دولة فلسطين معترف بها من قبل الأمم المتحدة و 136 من أعضائها كدولة مستقلة، ولكن ليس في الولايات المتحدة حيث توجد شركتى آبل وجوجل.
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