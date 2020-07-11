حرق جثث الشهداء.. ذكرى أبشع جرائم العدو الصهيونى ضد فلسطين "فيديو"

تحل اليوم ذكرى مذبحة مدينة اللد الفلسطينية، والتي تعد من أبشع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الدولة الفلسطينية.





وعرضت قناة تن الفضائية تقريرا عن المذبحة التي ارتكبها العدو الصهيوني في يوليو عام 1948 وتعد عملية اللد من أشهر المذابح التي قامت بها قوات البالماخ ضد الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن مذبحة مدينة اللد عرفت بالعملية "دانى" لإخماد ثورة عربية قامت عام 1948 ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف التقرير أن المذبحة قامت يوم 10 يوليو 1948، وتم اصدار قرارا بقصف مدينة اللد جوا ، وتبع القصف هجوما مباشرا على وسط المدينة فى اليوم التالى،وخلفت المذبحة 426 شهيدا، وفى تقديرات اخرى خلفت 1300 شهيد.

وحسب التقرير فإن قوات الاحتلال قامت بحرق جثث الشهداء بعد تكديسها.