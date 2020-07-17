بعد تفشي كورونا.. فلسطين تشهد إغلاق شامل لمواجهة الفيروس



تشهد محافظات الضفة الغربية،بفلسطين اليوم الجمعة، إغلاقا شاملا بدأ عند الثامنة من مساء أمس الخميس، ويستمر حتى الساعة السادسة من صباح بعد غد الأحد، تنفيذا لقرار الحكومة بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.



وشمل الإغلاق مناحي الحياة كافة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.



ومنعت الحركة كذلك بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، خاصة وأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.



وأعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل حالتى وفاة لمواطنين، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد في محافظتي الخليل ورام الله.



وأكدت الوزارة في بيان لها، وفاة مواطنة (73 عاما) من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، ومواطن (64 عاما) من مخيم الجلزون شمال محافظة رام الله والبيرة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الوفيات في فلسطين إلى 54 وفاة.

