مشكلة خطيرة في هواتف جوجل Pixel 4 XL بسبب سخونة البطارية

كشفت تقارير عن أن هناك مشكلة في هواتف Google Pixel 4 XL من شركة جوجل تؤدى إلى انفصال اللوح الزجاجى للشاشة بسبب سخونة البطارية.





وبحسب موقع Android Central فإن عددًا من مستخدمي هواتف Pixel 4 XL اشتكوا على موقع Reddit وكذلك على صفحة دعم جوجل الرسمية من أن الغراء الذى يلصق الوح الزجاجى للشاشة ينفصل من زاوية واحدة.









وفقا للموقع فإن سخونة البطارية بسبب شحنها وقت أكثر من اللازم وترك الشاحن دون فصله يعمل على انتفاخ البطارية لتضغط بدورها على الأجزاء الأعلى، ومن الممكن أن تكسر الشاشة، أو تنفجر في أسوأ الأحوال.





ولم تعقب شركة جوجل رسميا على هذه الشكوى بشأن هواتفها Pixel 4 XL ، ولكن عددا من المسربين قال إن الشركة ستقوم باستبدال وحدات الهواتف وإنها تعمل على حل المشكلة.





ومع وجود حوادث مثل انفجار البطاريات بسبب الاستخدام الخاظئ للعاتف وشحنه، تعد مشكلة انتفاخ بطاريات هواتف Pixel 4 XL خطيرة، حيث توفى يوم الخميس الماضى، توفي شاب يدعى Guddu Sahani بعد انفجار بطارية هاتفه الذكى في جيبه أثناء القيادة.



