لو بتخلص بسرعة.. تطبيقات تستنزف طاقة بطارية هاتف أندرويد

إذا بدأت بطارية هاتفك الذي يعمل بنظام أاندرويد Android ، في النفاذ بصورة سريعة فأنت لست بحاجة إلى استبدالها، ولكنك تحتاج إلى معرفة أين تذهب طاقة البطارية بالتحديد، حيث من الممكن أن تكون بعض التطبيقات التي تعتمد في طريقة عملها على الاتصال بالإنترنت هي التي تستنزف بطاريتك.





وبحسب ما ذكره موقع "komando"، من الممكن أن تكون بعض إعدادات الهاتف والتي لم يتم ضبطها بشكل صحيح، سبب أيضا في استنزاف طاقة بطارية الجهاز ، إلى جانب بعض التطبيقات التي تستهلك الكثير من الطاقة أثناء عملها، لذا فيما يلي نستعرض إليك أبرز التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفك بالإضافة إلى بعض الإعدادات التي يجب ضبطها على هواتف أندرويد









- التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية:





يعد السبب الأول الذي يجعل تطبيقات الهاتف الذكي تستنزف عمر البطارية، حيث تضم تطبيقات التواصل الاجتماعي المتصلة بالإنترنت العديد من المزايا ضمن نظمها الاساسي، والتي تستنزف طاقة البطارية بشكل كبير عند استخدامك لاحد الميزات داخل التطبيق.





وبينما يرجع السبب الثاني وهو الأكثر شيوعا خلال هذه الفترة، وهو أن بعض هذه التطبيقات تعمل بشكل مجاني، ولكن من أجل استمرار استخدامها هكذا تقوم بعرض الإعلانات على مستخدميه، وكل إعلان يتم تحميله أو عرضه للمشاهدين يتطلب طاقة كبيرة، حيث تظهر بعض الإعلانات سيئة التصميم والتي تحتاج الكثير من الطاقة وسرعة إنترنت عالية.





وهناك سبب أخر يجعل تلك التطبيقات تستنزف بطارية هاتفك بسرعة، وهو ان بعضا منها يعمل على تحديث نفسه باستمرار في الخلفية، دون علم المستخدم حتي وأن كان الهاتف مقفلا، مما يجعلها تستهلك الكثير من طاقة البطارية لاكمال تحديثتها.





وبالطبع تعد تطبيقات بث الفيديو سبب أخر لاستنزاف بطارية هاتفك، ويرجع ذلك إلى أن شاشة هاتفك تعمل لفترة طويلة من الوقت والتي بدورها تستهلك طاقة اكبر من البطارية أيضًا، ومن بين أبز التطبيقات التي تستنزف طاقة البطارية:





1. سناب شات Snapchat.





2. فيسبوك Facebook.





3. إنستجرام Instagram.





4. يوتيوب YouTube.





5. نيتفليكس Netflix.





6. واتساب WhatsApp.





7. تيك توك TikTok.





8. خرائط جوجل Google Maps.





- قم بضبط بعض الإعدادات:





1. إعدادات الشاشة: يمكنك تقليل الاستخدام قليلًا عن طريق تقليل سطوع الشاشة، أو إيقاف تشغيلها في وقت أقرب بعد استخدامها، فقط افتح الإعدادات واضغط على عرض مهلة الشاشة المتقدمة. اختر وقتًا قصيرًا، مثل 30 ثانية.





2. قم بإيقاف تشغيل أصوات واهتزازات لوحة المفاتيح: كل ما عليك فعله هو فتح الإعدادات وإيقاف تشغيل أصوات لوحة المفاتيح عن النقر أو الكتابة عليها.





3. إيقاف تشغيل الميزات الإضافية مثل نقاط الاتصال: عندما لا تكون بحاجة إليها قم بإيقاف تشغيلها، أو قم بضبط نقطة اتصال الواي فايWi-Fi على عدم التشغيل تلقائيًا بالقرب من الشبكات المحفوظة.





- كيف يمكنك معرفة التطبيق الأكثر استهلاك للبطارية على هاتفك:





1. اذهب إلى إعدادات هاتفك Settings.





2. اضغط على خيار البطارية Battery، ثم المزيد More.





3. من القائمة المنسدلة اضغط على خبار استخدام البطارية Battery usage





4. من قسم استخدام البطارية منذ الشحن الكامل Battery usage since full charge، سترى قائمة بالتطبيقات على هاتفك وبجوارها النسب المئوية والذي يعد مقدار الطاقة التي يستنزفونها من بطارية جهازك الاندرويد.