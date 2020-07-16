جوجل تعيد تصميم Gmail.. مع تغييرات بالجملة لعشاق أندرويد

يبدو أن جوجل قررت إسعاد عشاق نظام أندرويد المملوك لها عبر إعادة تصميمها لتطبيق بريدها الإلكتروني الأشهر Gmail ، مع باقة من الميزات الجديدة ستجعل تجربة إستخدامه أفضل بكثير.





وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، تستعد جوجل لطرح التحديث الجديد لـ Gmail الأسبوع المقبل، بعدما نشر أحدهم صورًا مسربة على تويتر تظهر التصميم الجديد لبريد جوجل.













و من بين الميزات الجديدة ميزة Meet التى تتيح إنشاء اجتماعات بالفيديو بين الأصدقاء والزملاء فى العمل بكل أريحية، وفي أمان تام بدلًا من التعرض لإختراق أو سرقة بياناتك مثلما حصل مع تطبيق زووم.









وأيضًا ميزة Chat التي تتيح إجراء الدردشة مع أصدقائك المسجلين على Gmail وتبادل الرسائل معهم، كما ستجد خيار Rooms التى تجعلك تتواصل مع الجميع حسب إختصاصاتهم و مع من تريد منهم، وبالطبع ميزة البريد Mail الغنية عن التعريف.









كما سيتاح أيضًا مشاركة المحادثات والملفات والمهام مع جهات إتصالك، و مع ميزتي picture-in-picture و side-by-side سيمكنك تحرير الصور و المستندات جنبًا إلى جنب في نافذة الدردشة.



