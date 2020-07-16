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تكنولوجيا

جوجل تعيد تصميم Gmail.. مع تغييرات بالجملة لعشاق أندرويد

الخميس 16/يوليه/2020 - 06:01 ص
جوجل تعيد تصميم Gmail..مع
جوجل تعيد تصميم Gmail..مع تغييرات بالجملة لعشاق أندرويد
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كريم جمال
يبدو أن جوجل قررت إسعاد عشاق نظام أندرويد المملوك لها عبر إعادة تصميمها لتطبيق بريدها الإلكتروني الأشهر Gmail، مع باقة من الميزات الجديدة ستجعل تجربة إستخدامه أفضل بكثير.

وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، تستعد جوجل لطرح التحديث الجديد لـ Gmail الأسبوع المقبل، بعدما نشر أحدهم صورًا مسربة على تويتر تظهر التصميم الجديد لبريد جوجل.


Gmail is your new home for work says Google - Gmail redesign brings changes perfect for the times

و من بين الميزات الجديدة ميزة Meet التى تتيح إنشاء اجتماعات بالفيديو بين الأصدقاء والزملاء فى العمل بكل أريحية، وفي أمان تام بدلًا من التعرض لإختراق أو سرقة بياناتك مثلما حصل مع تطبيق زووم.

Google suggests way to become more productive - Gmail redesign brings changes perfect for the times

وأيضًا ميزة Chat التي تتيح إجراء الدردشة مع أصدقائك المسجلين على Gmail وتبادل الرسائل معهم، كما ستجد خيار Rooms التى تجعلك تتواصل مع الجميع حسب إختصاصاتهم و مع من تريد منهم، وبالطبع ميزة البريد Mail الغنية عن التعريف.

Gmail users can work together on projects from remote locations - Gmail redesign brings changes perfect for the times

كما سيتاح أيضًا مشاركة المحادثات والملفات والمهام مع جهات إتصالك، و مع ميزتي picture-in-picture و side-by-side سيمكنك تحرير الصور و المستندات جنبًا إلى جنب في نافذة الدردشة.

وبسبب ما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، ربما يعتمد الأمريكيون على تطبيق Gmail فى إدارة الأعمال لحين إنتهاء الأزمة.
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