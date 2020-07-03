من بينها شحن الموبايل أثناء الليل.. 8 أخطاء شائعة توقف عنها للحفاظ على البطارية

تحتوي بطاريات الهواتف الذكية المستخدمة اليوم، على عداد دقيق من دورات الشحن والذي يجعلها تدوم لفترة أطول، ولكي تحافظ على عمر بطارية هاتفك يجب أن تتجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تلف البطارية أو انفجارها.





وبدون قصد يرتكب بعض مستخدمي الهواتف الذكية ، أخطاء فادحة أثناء شحن أجهزتهم المحمولة، والتي يجب تجنبها فورا قبل أن تتلف بطارية الهاتف الذكي، فقد يعد شحن الجهاز المحمول أثناء استخدام الألعاب أحد الأسباب الرئيسية في تقليل عمر البطارية.









وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض مستخدمو الهواتف الذكية أثناء شحن أجهزتهم المحمولة، والتي قد تسبب ضررا جسيما سواء على عمر البطارية أو على سلامة مستخدمها:





1. شحن الهاتف أثناء الليل:





وفقا لموقع "brightside"، يعد شحن الهاتف المحمول أثناء الليل من أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمي الهواتف الذكية، حيث إذا قمت بترك الهاتف موصولا طول الليل ستشحن البطارية أكثر من اللازم مما سيؤدي إلى تلف البطارية واهدار الكهرباء.





وقد ظهرت بعض التقارير مؤخرا، والتي تشير إلى وفاة بعض الأشخاص أثناء الليل، حيث ارتفعت درجة حرارة البطارية خلال شحنها مما أدي إلى انفجارها مسببة لحريق بالغرفة أو بقتل مستخدمها مباشرة، لذا تجنب ترك الهاتف موصولا بالكهرباء طوال الليل خوفا من ارتفاع درجة حرارة البطارية وخصوصا في فصل الصيف.





2. استخدام الهاتف أثناء الشحن:





من أكبر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمي الهواتف الذكية خاصة محبي الألعاب، حيث يقوم بعض مالكو الأجهزة الذكية بتوصيل الجهاز بالشاحن لاستكمال اللعبة عند اقتراب نفاذ طاقة البطارية، وذلك الخطأ الشائع يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية، والتي تقوم بأداء مهمتين في ذلك الوقت، لذا يجب عليك تجنب استخدام الهاتف أثناء فترة الشحن، ولكن إذ اضطررت لاستخدام يمكنك فصل الجهاز من الشاحن ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور انتهاءك.