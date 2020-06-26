احمي هاتفك المحمول من كورونا الملتصق به.. واتبع هذه النصائح

يحمل الكثيرون هواتفهم المحمولة لفترات طويلة في اليوم، دون إن يدركوا أن فيروس كورونا المستجد، يمكنه أن يعيش على الأسطح لمدة 3 أيام، وبالتالي من الممكن أن ينقل الهاتف الذكي الفيروس التاجي إليهم.





الهواتف الذكية أرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، إذ تتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا والتى تتتعلق بها عن طريق اللمس. وقد أظهرت بعض الدراسات أن هناك ما يصل إلى 17000 نوعا من البكتريا تعيش على سطح الهاتف الذكي، حيث تعد شاشاتأرضا خصبة للجراثيم وغيرها من مسببات الأمراض، إذ تتجمع عليها الكثير من الجراثيم والبكتيريا والتى تتتعلق بها عن طريق اللمس.









ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام جميع الأشخاص حول العالم بغسل اليدين في ظل الإجراءات الوقائية من الفيروس التاجي، قد ينسي البعض أنه قام بلمس هاتفه أكثر من مرة طوال اليوم والذي من الممكن أن ينقل إليه الفيروس بسهولة عند الامساك به مرة أخرى.





ولذلك يجب على جميع مستخدمي الهواتف الذكية اتباع أفضل الإجراءات لوقاية أنفسهم من انتقال العدوى خاصة إذا قام أحد المصابين بلمس هاتفك دون أن يدرى حقيقة إصابته بكورونا، لذا نقدم إليكم 3 نصائح من خبراء الرعاية الصحية البريطانية، لضمان خلو شاشة الهاتف من الفيروسات والجراثيم:





النصيحة الأولى: من الجيد اتباع خطوات لتنظيف سطح هاتف الذكي بشكل يومي، نظرا لأن معظم الفيروسات والجراثيم التى تلتصق به معدية للغاية، ومن بينها فيروس الإنفلونزا وكورونا، لذا قم بتنظيف هاتفك بشكل متكرر كل يوم خاصة عند عودتك من الخارج.





النصيحة الثانية: يتميز الكحول بأنه يقتل جميع الميكروبات ويتبخر بسرعة، لذا يمكنك استخدام المناديل المبللة بكحول بنسبة 70%، أو استخدم قطعة قماش ناعمة واغمسها في كحول الإيثانول بنسبة تركيز ٧٠٪؜، وتنظيف هاتفك بها ولكن يجب عليك أولا ارتداء القفازات لحمايتك من الفيروسات والبكتيريا.





النصيحة الثالثة: تأتي بعض الهواتف الذكية بميزة مقاومة الماء والغبار، ولكن يجب أن تحذر عند تنظيف سطح الهاتف الذكي باستخدام السوائل مثل الكحول، حيث يمكن للرطوبة الدخول إلى أي من فتحات الجهاز، مما سوف يؤدي إلى تلف مكونات الهاتف الحساسة.