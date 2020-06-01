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سيارات

أشياء مهمة يجب معرفتها قبل شراء بطارية السيارة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:15 م
بطارية السيارة
بطارية السيارة
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اشرف عطية
تعتبر بطارية السيارة من اكثر الاشياء استهلاكا بعد الكاوتش و من المعروف أن العمر الافتراضي لها هو من سنة الي سنتين و من الممكن ان حتي 3 سنوات حسب الاستخدام و النوع و عدم اتباع العادات الخاطئة اثناء الاستخدام مثل الاستخدام المفرط أثناء التوقف لفترات طويلة ومشاهدة الأفلام على الشاشة و تشغيل الاشياء التي تستهلك البطارية و سنتناول في موضوعنا اليوم بعض النصائح التي يجب إتباعها عند شراء بطارية جديدة.

نصائح قبل شراء بطارية السيارة :

1-يجب ان لا تنتظر حتى تتلف البطارية وقم بشراء بطارية جديدة قبل انتهاء العمر الافتراضي القديمة بالسيارة حتى لا تتسرع وتقوم بشراء بطارية غير ملائمة أو بسعر اكبر فضلا عن ان انتهاء البطارية فجئة و تزبزب التيار الكهربائي في السيارة يضر بالكمبيوتر و بالأجهز الحساسة فيها.

2- احرص علي ان تتم عملية الشراء من مركز بيع معتمد حتى تضمن أن تكون البطارية بحالة جيدة و تضمن تفعيل بطاقة الضمان.

3- اعقد المقارنات حتى تحصل على سعر جيد للبطارية فيجب عقد مقارنة بين البطاريات والشركات المصنعة، واختيار الأفضل، والتي الاضمن من حيث توافر شهادة ضمان المنتج اطول فترة ممكنة.

5- اهتم بالحصول على بطارية مناسبة ويطابق حجمها وأمبيرها نفس الرقم الموجود في البطارية الاصلية للسيارة .

6- اهم شئ في البطارية الجديدة هو شهادة الضمان وخدمة ما بعد البيع حيوية جدا بالنسبة للبطارية التي قد تكتشف بعد شرائها عدم كفاءتها أو وجود عيب صناعة فيها .
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