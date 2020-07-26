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تكنولوجيا

اعرف مين زار بروفايلك على واتساب

الأحد 26/يوليه/2020 - 04:00 م
تطبيق WhatsApp Aero
تطبيق WhatsApp Aero
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شيماء عبد المنعم
بفضل شعبية واتساب WhatsApp الكبيرة، يطالب أكثر من 2 مليار مستخدم بشكل متزايد ببعض الميزات الجديدة التي تفتقر إلى خدمة التراسل الأشهر، لهذا السبب عكف المطورون الخارجيون على إنشاء تطبيقات مزدوجة بأدوات جديدة يمكنها تحسين تجربتك أثناء استخدام واتساب.


ووفقا لما ذكره موقع "intallaght"، أحد أبرز التطبيقات الخارجية والمعروف أيضًا باسم APK، هو تطبيق WhatsApp Aero، وهو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي، يحتوي على وظائف بديلة لإعطاء حسابك طابع شخصي أكثر خصوصية، حيث يمكنك من خلاله معرفة من يقوم بزيارة البروفايل الخاص بك، بالإضافة إلى بعض الميزات والأدوات الأخرى.




مميزات تطبيق واتساب ايرو WhatsApp Aero:
أكثر ما يميز تطبيق WhatsApp Aero، أنه يمنحك المزيد من التحكم في خيارات الخصوصية الخاصة بملفك الشخصي على واتساب، حيث يمكنك معرفة من قام بزيارة البروفايل الخاص بحسابك على واتساب، إلى جانب إخفاء علامات القراءة الزرقاء وحالة الاتصال.


وإلى جانب تخصيص واجهة المستخدم والشاشة الرئيسية، توجد ميزات رائعة وفريدة داخل تطبيق WhatsApp Aero، حيث يمكنك استخدام وتخصيص خطوط مميزة لمحادثاتك، ومع مرونة أكبر عندما يتعلق الأمر بإرسال الملفات، حيث يمكنك إرسال فيديو بحجم 30 ميجابايت.


ويتميز تطبيق WhatsApp Aero، أنه لا يمكن حظر رقمك من استخدام خدمة واتساب على عكس التطبيقات المعدلة الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحتوي العديد من السمات الجديدة، وآلالاف من حزم الملصقات التي يمكن تنزيلها بسهولة.


كيفية تثبيت WhatsApp Aero:
1. قم بالدخول إلى هذا الربط هنا من هاتفك المحمول.

2. انقر فوق زر تنزيل.

3. بعد تثبيته، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على واتساب مرة أخرى من خلال تطبيق WhatsApp Aero.
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