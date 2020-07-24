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تكنولوجيا

في دقيقة.. حيلة ذكية بـ واتس آب تمكنك من العثور على رسالة باستخدام صورة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:01 م
حيلة ذكية بـ واتساب
حيلة ذكية بـ واتساب تمكنك من العثور على رسالة باستخدام صورة
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شيماء عبد المنعم
أحد أكثر الأشياء الممتعة في حياتنا هو التحدث إلى الأصدقاء، لذا فإن تطبيق واتساب WhatsApp هو أحد أفضل تطبيقات التراسل الفوري الأكثر شعبية المخصصة لذلك، حيث يمكنك التواصل على الفور مع الأشخاص المفضلين لديك، بل وإرسال الرسائل النصية والصور والفيديوهات إلى جانب الرسائل الصوتية والملصقات وأكثر بكثير.

ومن بين آلاف الرسائل الواردة والصادرة على واتساب، يكون من الصعب في بعض الأحيان العثور على جزء محدد من المحادثة ترغب في الوصول إليه داخل دردشات التطبيق، لذا يمكنك استخدام الحيلة التالية للعثور على جزء محدد داخل دردشة ما على واتساب، باستخدام صورة، وفق ما ذكره موقع "intallaght".

أقرأ أيضاً:

- كيفية تحديد رسالة محددة داخل محادثة على واتساب WhatsApp: 

يحتوي تطبيق واتساب WhatsApp، ضمن خيارات كل دردشة على أداة بحث تسمح لك بالعثور على جزء من المحادثة بسرعة، سواء كان موضوعًا محددًا أو كلمة أو اسمًا أو عنوانًا أو أكثر، ما عليك سوى كتابة الكلمة أو العبارة في عمليات البحث وستظهر لك عدد المرات التي تكررت بها الكلمة التي تبحث عنها داخل المحادثة سواء أكانت فردية أو جماعية، ولكن هل تعلم أنه هناك أداة بحث أخرى يمكنك استخدامها أيضًا للبحث عن جزء محدد داخل الدردشة باستخدام محتوى من الوسائط المتعددة؟

- كيفية العثور على رسالة معينة داخل محادثة على واتساب WhatsApp باستخدام صورة أو فيديو أو مستند:

تستطيع العثور على رسالة محددة داخل تطبيق واتساب خلال دقيقة واحدة، وذلك باستخدام صورة قمت بإرسالها وما زلت تحتفظ بها في معرض واتساب الخاص بك، ويمكنك ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: 

1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك، ثم حدد الدردشة التي تريد البحث فيها.

2. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة لفتح إعدادات الدردشة، ثم انقر على خيار المزيد.

3. اختر خيار "وسائط وروابط ومستندات Media, links and documents".

4. مرر للبحث عن الصورة أو الفيديو أو ملف GIF أو المستند الذي أرسلته أثناء المحادثة، الذي تبحث عنه.

5. أذا عثرت على الصورة أو ملف الوسائط الذي تبحث عنه قم بالضغط عليه للعرض في وضع ملء الشاشة.

6. انقر على الثلاث نقاط الرأسية الخاصة بالصورة في وضع ملء الشاشة، ثم انقر على خيار "عرض في الدردشة Show in Chat"، وسيأخذك تلقائيا إلى المكان المحدد للصورة داخل المحادثة.
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