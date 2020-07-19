جهاز كشف الكذب.. استخدم هذه البدائل لاكتشاف الصور المزيفة على واتساب

مع وجود أكثر من ملياري مستخدم حول العالم للتطبيق، أصبح واتساب WhatsApp ، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا، ومع ذلك، فإننا نعلم أيضًا أنه يوجد على المنصة العديد من الأخبار المزيفة والصور أو التعديلات الكاذبة المحتملة التي تتم مشاركتها مرارًا وتكرارًا بين المستخدمين حول العالم.





ووفقا لما ذكره موقع "intallaght"، ليست كل الروابط والأخبار أو الصور التي يتم تداوالها على واتساب حقيقية، حيث تحتوي بعض الرسائل على معلومات تقول الحقيقة، ولكن يتم تعديلها أو تغيير العديد منها لأغراض مختلفة، ويحدث الشيء نفسه مع تطبيقات المواعدة أو واتساب، فعندما تقابل أشخاصًا وترى صورهم، قد لا يكونوا هم في الواقع.









ولحسن الحظ، هناك ثلاثة بدائل مختلفة وسهلة وسريعة لكشف الصور المزيفة على واتساب WhatsApp، وفيما يلي نوضح لك ما يمكنك استخدامه:





1. الطب الشرعى Forensically:

هي أداة مجانية متاحة عبر الإنترنت، باستخدام Forensically ، يمكنك تحليل الصورة التي تلقيتها عبر واتساب WhatsApp،وستكتشف التغييرات المحتملة والتي تظهر من خلال درجة الضوء ، التباين، ضوضاء الصورة، إذا تم إغلاقها، إذا تم تحريرها في برنامج فوتوشوب أو إذا كان بها نوع من أنواع الفلاتر أو المرشحات





2. محرك TinEye:

TinEye محرك بحث عكسي للصور، أول محرك بحث للصور على الويب يستخدم تقنية تحديد الصور بدلًا من الكلمات الرئيسية أو البيانات الوصفية أو العلامات المائية، حيث يسمح للمستخدمين بالبحث ولكن ليس باستخدام الكلمات كـ جوجل ولكن باستخدام الصور، حيث العثور على صور مطابقة للصورة الواردة على واتساب والتي تبحث عنها على الإنترنت والعثور على أصل الصورة المزيفة. يعد





3. ملف EXIFdata: