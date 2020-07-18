استخدمها فورا.. 4 تطبيقات مميزة للاستفادة من كافة خدمات واتساب

WhatsApp ، بحيث يسعى المطورين بهذه التطبيقات إضافة الميزات التى ترفض شركة فيسبوك إضافتها لمنصة التراسل المملوكة لها، والتي يرغب بها مستخدمي الخدمة. يعمل بعض مطورو التطبيقات ، على إنشاء وتطوير برامج خاصة يمكن الاستعانة بها مكملة أثناء استخدام تطبيق واتساب، بحيث يسعى المطورين بهذه التطبيقات إضافة الميزات التى ترفض شركة فيسبوك إضافتها لمنصة التراسل المملوكة لها، والتي يرغب بها مستخدمي الخدمة.





ويستخدم تطبيق واتساب WhatsApp ، أكثر من ملياري شخصًا حول العالم، لكونه تطبيق التراسل الفوري الوحيد الذي يقدم ميزات حديثة لا حصر لها، ومن بين أحد أبرز مزايا الخدمة ميزة حذف الرسائل والتى تمكن مرسلها من حذف الرسالة بعد إرسالها، ولحسن الحظ، توجد العديد من التطبيقات التي يمكنك استخدامها لقراءة الرسائل المحذوفة والتي تعتبر من أحد الوسائل المساعدة لتكملة الميزات التي تفتقر إليها الخدمة.









وفيما يلي نقدم إليك أفضل 4 تطبيقات بسيطة يمكنها أن تساعدك في الحصول على ميزات رائعة لتطبيق واتساب





1. تطبيق WhatsRemoved:





يرغب بعض مستخدمي واتساب، في قراءة الرسائل المحذوفة التى قام المرسل بحذفها داخل الدردشة قبل قراءتها، والتي تثير فضول بعض المستخدمين لمعرفة مايحتويه مضمون تلك الرسالة، لذا يمكنك استخدام تطبيق "WhatsRemoved"، حيث يساعدك البرنامج المتاح على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي، على قراءة الرسائل المحذوفة من خلال عرض قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.





2. .تطبيق Sticker Maker:





أصبح استخدام الملصقات الميزة الأكثر شيوعا على منصات التواصل الاجتماعي ومن بينهم واتساب، وتضم تلك الخاصية العديد من الملصقات الخاصة والمميزة، والتي يرغب الجميع في الحصول عليها وجعلها مخصصة لتطبيق التراسل الفوري، لهذا يمكنك استخدام بتطبيق "Sticker Maker" لإضافة ملصقات للدردشة، ويتيح لك التطبيق إنشاء ملصقات مخصصة من الصور الخاصة بك.





3. تطبيق Square Pic:





يحتاج تطبيق "واتساب" إلى أن تكون الصورة بتنسيق مربع لإعداد صورة الملف الشخصي، ويمكن أن تحتاج الصورة التي تريد إضافتها إلى ملف واتساب إلى قص بعض الأجزاء منها، وربما تكون الأكثر أهمية وللتغلب على وضع الصورة هذا، يمكنك استخدم تطبيق يسمى Square Pic، والذي يساعدك على تغيير وتعديل صورتك إلى تنسيق مربع يناسب تطبيق واتساب.





4. تطبيق Status Downloader:





تضم ميزة الحالة WhatsApp Status على واتساب، العديد من الفيديوهات والصور المميزة ضمن الحالات التابعة لجهات اتصالك على الخدمة، وإذا كنت ترغب في الحصول على ملفات الوسائط تلك دون الحاجة لطلبها من جهات الاتصال التي تقوم بإضافتها، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق "Status Downloader"، وسوف يمكنك ببساطة تنزيل أي صورة أو مقطع فيديو حملته جهات اتصالك إلى حالة "WhatsApp".