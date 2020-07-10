4 خفايا بتطبيق واتساب يجهلها الكثيرون.. تعرف عليها

يعد تطبيق واتس آب WhatsApp ، أكثر تطبيقات التراسل الفوري شعبية في العالم؛ حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا لكونه أسهل وأسرع وسيلة مراسلة فورية للتراسل عبر الإنترنت، وذلك بفضل العديد من الميزات المحدثة الموجودة بالخدمة.





وبالرغم من شعبية تطبيق المراسلة الفورية المملوك لفيسبوك، إلا أن بعض مستخدمي واتساب WhatsApp ، يجهل وجود بعض الميزات الخفية بالتطبيق، وفيما يلي نتعرف إلى أسرار وخفايا تطبيق واتساب التي لا يعلمها الكثيرون:









- التحكم في من يمكنه اضافتك في مجموعات واتساب:





أضاف تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك، إعدادت جديدة تتيح لمستخدميه التحكم في من يمكنه أضافتهم إلى دردشات واتساب الجماعية، حيث يمكن إدارة إعدادات المجموعة لضمان انضمامك للمحادثات الجماعية التي ترغب بها والبعد عن الأخرى المزعجة، ويمكنك ذلك من خلال الذهاب إلى الإعدادات> الحساب>الخصوصية> المجموعات> ثم قم بتحديد الخيار المناسب لك من بين ثلاثة خيارات متاحة.





- معرفة من تتحدث إليه أكثر:





يمكنك استقبال وإرسال الرسائل عبر تطبيق الدردشة الفورية الأشهر واتساب، ولكن هل تسألت يوما أي جهة اتصال تتحدث إليه أكثر من خلال الخدمة، يمكنك معرفة إلى من ترسل إليه معظم رسائلك، وأيضًا مقدار مساحة التخزين التي تستهلكها الدردشة من هاتفك، ولمعرفة ذلك اذهب إلى الإعدادات> الحساب>استخدام البيانات والتخزين> استخدام التخزين> اختر جهة الاتصال لمعرفة عدد الرسائل التي ارسلتها عبر المنصة.





- حفظ الرسائل :





يوفر تطبيق الرسائل القصيرة واتساب، ميزة مفيدة يمكنك استخدامها لحفظ الرسائل المميزة أو التي تحتوي على معلومات مهمة ولا تريد أن تفقدها وسط الآلاف من الرسائل التي تستقبلها عبر الخدمة بشكل يومي، ويمكنك حفظ الرسائل أو وضع علامة النجمة عليها لجعلها مميزة حيث سيحفظ التطبيق الرسائل في تبويب الرسائل المميزة بنجمة ضمن قائمة الإعدادات المنسدلة.





- رسائل صوتية سهلة:





يقدم تطبيق التراسل الفوري ميزة الرسائل الصوتية voice message، والتي يمكن من خلالها ارسال الرسائل الصوتية لعدة دقائق، والتي يظل المستخدم ممسكا بالهاتف للضغط على زر الرسائل الصوتية لتسجيل السالة، مما يعد أمر صعبا على بعض المستخدمين، لذا أضافت شركة فيسبوك المالكة للمنصة إمكانية التسجيل بدون الضغط على زر المايك، لذا إذا أردت إرسال رسائلة صوتية اضغط على زر المايك واسحبه لأعلى لبدء التسجيل وبمجرد الانتها اضغط على زر الإرسال.