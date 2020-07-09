أخيرًا.. واتساب يطرح ميزة الملصقات المتحركة.. إليك كيفية استخدامها

أتاحت خدمة التراسل الفوري واتساب WhatsApp ، ميزة الملصقات المتحركة التي طال انتظارها لمستخدميه في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير نشره موقع WABetaInfo، خلال الأسبوع الماضي، سيسمح واتساب للمستخدمين بتنزيل الملصقات المتحركة من جهات خارجية وتثبيتها على النظام الأساسي للمنصة.





ووفقا ما ذكرره موقع "indiatoday"، أعلنت منصة الرسائل المملوكة لفيسبوك أمس الأربعاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: "الملصقات المتحركة متاحة الآن".





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وأضافت خدمة التراسل الشهيرة:" تظهر حزم الملصقات المتحركة الآن جنبًا إلى جنب مع حزم الملصقات العادية في متجر الملصقات، وتتوفر الملصقات المتحركة على نظامي التشغيل أندرويد Android و iOS وستتوفر لاحقا لإصدار سطح المكتب".





فيسبوك ماسنجر. وطرحت واتساب مجموعة من الملصقات المتحركة التي تسمى Rico's Sweet Life و Playful Piyomaru و Bright Days و Moody Foodies و Chummy Chum Chums، وهي تعدد مجموعة مماثلة للملصقات المتوفرة على تطبيقماسنجر.





ولاستخدام الملصقات المتحركة في محادثاتك، قم بتحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار، و إليك كيفية تنزيل الملصقات المتحركة واستخدامها على واتساب WhatsApp:





1. قم بفتح أي دردشة في تطبيق واتساب، ثم انقر على أيقونة الرموز التعبيرية ..





2. من خلال تويب الرموز التعبيري، انقر على علامة (+) والتي ستنقلك إلى متجر الملصقات.





3. يتضمن متجر الملصقات العديد من حزم الملصقات التي يمكنك إضافتها إلى محادثات WhatsApp الخاصة بك فقط عن طريق تنزيلها.





4. لتنزيل حزمة الملصقات، يمكنك النقر على أيقونة التنزيل ومعاينة الملصقات ببساطة عن طريق النقر عليها.





5. بمجرد تنزيل حزمة الملصقات، ستتم إضافتها إلى قسم الملصقات الذي تم توفيره لك بالفعل، يمكنك إضافة المزيد والمزيد من الحزم لاستخدامها في محادثاتك.