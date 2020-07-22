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تكنولوجيا

جربها الآن.. حيلة جديدة لمشاركة موقع مزيف على واتساب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:02 م
كيفية مشاركة موقع
كيفية مشاركة موقع مزيف على واتساب
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شيماء عبد المنعم
لا يزال تطبيق واتساب WhatsApp، أفضل تطبيقات التراسل الفوري بلا منازع، حيث يتبادل مئات الملايين من المستخدمين مليارات الرسائل في الخدمة في يوما واحدا، حيث يتيح واتساب لمستخدميه، إرسال الرسائل النصية العادية وإجراء مكالمات الفيديو أو المكالمات صوتية.

وإلى جانب ذلك، يضمن تطبيق التراسل الفوري المملوك لفيسبوك، عدة مزايا أخرى من أبرزها إمكانية مشاركة موقعك مباشرة في الوقت الفعلي مع أصدقائك وأفراد عائلتك، وهو ما يسمح لهم بتتبعك من خلال واتساب، ومع ذلك، أن لم تشعرك هذه الميزة بالارتياح يوما، فهناك حيلة لمشاركة موقع مزيف بدلا من الحقيقي.


وفيما يلي نستعرض إليك كيفية مشاركة موقعا مزيفا عبر حسابك على تطبيق التراسل الفوري الأشهر واتساب، وفقا لما ذكره موقع "zeebiz" الهندي.

1. قم بتنزيل تطبيق "GPS Emulator"، من متجر جوجل بلاي Google Play.

2. أذهب إلى إعدادات هاتفك Settings، ثم قم بتحديد خيارات المطور Developer Options.

3. قم بالضغط على خيار تحديد تطبيق موقع وهمية Select mock location app.

4.  اذهب إلى تطبيق  "GPS Emulator"، واكتب موقعك المزيف في شريط البحث، ثم انقر على الزر الأخضر في الأسفل.

5. لمشاركة الموقع، افتح أي دردشة على تطبيق واتساب WhatsApp، ثم اضغط على مشاركة الموقع، ستلاحظ أنك شاركت موقعا مزيفا.

الجدير بالذكر أنه يمكنك مشاركة موقعك الحالي دون الحاجة إلى الخطوات السابقة، يمكنك ببساطة فتح تطبييق واتساب والنقر على زر إرفاق الموجود بجوار شريط النص في محادثاتك، وضمن خيار الموقع Location، سيكون هناك خيار جديد لـ "مشاركة الموقع المباشر Share Live Location"، ما عليك سوى مشاركة موقعك من خلال النقر عليه، يمكنك تعيين الوقت مقدار الذي سيظهر فيه مشاركة موقعك الحالي. 
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